Almodóvar tendrá su première

El cortometraje "Strange Way of Life", nueva creación del artista español Pedro Almodóvar, formará parte de la selección oficial del próximo Festival de Cannes, anunció este martes la organización de la prestigiosa cita fílmica, publicó el Grupo La Provincia.

La cinta, de 30 minutos de duración, es la segunda experiencia del cineasta en lengua inglesa, tras el corto "The Human Voice" (2020), y ha sido definida por su realizador como un western de temática homosexual en el que dos pistoleros a sueldo (a cargo de Pedro Pascal y Ethan Hawke) se convierten en amantes.

El título de la película que tendrá su estreno mundial en el certamen francés, hace referencia a un fado de la famosa cantante portuguesa Amalia Rodrigues, en el que se sugiere que no hay existencia más extraña que vivir dando la espalda a los propios deseos, señaló Almodóvar en el comunicado del festival.

La proyección en preestreno mundial contará con la presencia de Almodóvar y de sus dos protagonistas y posteriormente el realizador y parte del equipo participarán en un encuentro con la prensa.

La septuagésima sexta edición del Festival de Cannes se celebrará del 16 al 27 de mayo y allí Almodóvar tiene grandes recuerdos ya que en 1999 logró el premio al mejor director por "Todo sobre mi madre", en 2004 abrió el encuentro con "La mala educación", dos años después obtuvo el lauro al mejor guión por "Volver" y hacia 2019 Antonio Banderas, protagonista de “Dolor y gloria”, consiguió distinción como mejor actor.(Télam)