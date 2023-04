Crematorio: el Concejo citó a Fruttero y ambientalistas definen duro documento

Organizaciones ambientalistas preparan un documento que, según anticiparon, presentarán este miércoles ante el Concejo Municipal para fijar posición respecto al proyecto de ordenanza que desde febrero se encuentra en debate para establecer un marco legal que regule la actividad de los crematorios privados "desde una perspectiva ambiental". Luego de que LA OPINIÓN revelara este lunes el interés de padres de alumnos del Colegio San José en el asunto, preocupados por el impacto que pueda generar el crematorio de la empresa CCR en el vecino Campo de Deportes que la institución posee sobre Ruta 70, otros actores institucionales comienzan a sumarse a la mesa de discusión.

Además de las organizaciones ecologistas, un grupo de padres de niños y adolescentes que entrenan y juegan al rugby en el CRAR manifestaron su inquietud respecto al funcionamiento del crematorio. Y en la misma dirección ya se programó un encuentro con dirigentes de la Asociación Bancaria Seccional Rafaela, que cuenta con su predio deportivo y social en el mismo sector.

De esta manera, tres entidades vinculadas al deporte, la educación y la actividad gremial pusieron su atención en el proyecto que se evalúa en el Concejo, lo que aumenta la presión sobre el debate y la construcción de consensos.

En este escenario, los tiempos del grupo empresario se diferencian a los legislativos. Es que el crematorio ya está terminado y prácticamente listo para encender sus hornos, lo cual no puede hacer hasta tanto no se apruebe la ordenanza en cuestión.

Quizás por estos cambios en el contexto el representante de la empresa CCR, Claudio Vivas, volvió ayer al Concejo ya no para una reunión formal sino para dialogar con los distintos bloques en busca de señales para conocer la hoja de ruta del proyecto. El empresario mantuvo charlas informales con Lisandro Mársico (PDP), Juan Senn (PJ) y Germán Bottero (Juntos por el Cambio) aunque no pudo lograr definiciones.

Por lo pronto, el próximo paso será la reunión de los concejales con el fiscal Municipal, Daniel Fruttero. El encuentro, solicitado por el Concejo -ayer se envió una nota con el pedido a la Jefatura de Gabinete- se llevará a cabo este miércoles a partir de las 11:00.

El Ejecutivo había enviado el proyecto de ordenanza sobre crematorios en febrero con el objetivo de que se apruebe "en tres días" durante una sesión extraordinaria. La oposición legislativa desconfió del apuro y resolvió tomarse los tiempos necesarios ante la sospecha de que la norma había sido elaborada como un traje a medida de CCR, que avanzó con la obra a partir de una factibilidad emitida por el Ejecutivo, con la firma del intendente, Luis Castellano, el fiscal Fruttero y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino.

El Municipio aclaró que la factibilidad no era suficiente para poner en marcha la inversión y así que el grupo empresario quedó expuesto a su error. Ahora con sus instalaciones terminadas no puede trabajar y quedó enredado en un debate que contempla un tema de alta sensibilidad como lo es el medio ambiente.

En este marco, los padres de los alumnos del Colegio San José solicitaron, tal como publicó este Diario en su edición de ayer, "copia del expediente íntegro correspondiente al otorgamiento de factibilidad, estudios de impacto ambiental cumplimiento de ordenanza local vigente y todo lo obrado en lo referente al crematorio, ya edificado, emplazado frente a las instalaciones del Campo de Deportes del Colegio San José de Rafaela".

El interés básicamente es conocer con claridad si el funcionamiento del crematorio afectará el ambiente y la salud. Por eso justificaron su intervención por ser "padres de alumnos, menores de edad, que concurren a dicha institución utilizando dicho campo para distintas actividades con asiduidad (educación física, campamento, actos, celebración de jornadas especiales) siendo también un lugar utilizado por personas vinculadas o no a la institución para prácticas de diversos deportes y esparcimiento".

Desde el Concejo reiteraron ayer que "la decisión es generar una ordenanza que contemple la actividad de los crematorios pero profundizando el tema medioambiental". "La intención de aprobar un texto que contemple los intereses de todos para que no se judicialice, pero eso no lo podemos garantizar", agregaron.

Sucede que la norma, de aprobarse, podría seguir el mismo camino que la ordenanza de fitosanitarios: una demanda ante la Justicia enmarcada en la Ley provincial 10.000 de intereses difusos suspendió el límite agronómico que habían votado los concejales en diciembre de 2021.

Nuevamente, el eje reside en el ambiente. "El grupo empresario debería haber convocado a la prensa y a las instituciones interesadas para dar detalles del funcionamiento de su crematorio y que el mismo no tendría impacto negativo en el ambiente y en las actividades que se desarrollan en su entorno. Pero no lo hizo y entonces surgen las dudas, legítimas por cierto, y las sospechas porque los inversores avanzaron con la obra sin contar con los permisos correspondientes. Y además fallaron los controles del Ejecutivo", planteó un dirigente ambiental al respecto.

En el documento que se presentará mañana en el Concejo, los ecologistas pedirían lisa y llanamente la relocalización del crematorio ya construido por CCR en el cruce de Ruta 70 y la Circunvalación de la 34.