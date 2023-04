Para Macri, fue una "desilusión"

El ex mandatario Mauricio Macri lideró una oleada de cuestionamientos que recibió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de parte del sector más duro del PRO por su decisión de impulsar este año elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires.

"Qué profunda desilusión", expresó Macri, antes de que Patricia Bullrich, actual presidenta del partido amarillo, acusara a Rodríguez Larreta de manipular las reglas electorales cuatro meses antes de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) previstas para el próximo 13 de agosto.

La diputada nacional María Eugenia Vidal, otra aspirante a competir por la Presidencia de la Nación este año, recurrió incluso a una frase propia del ex jefe de Estado y líder del PRO para criticar a Rodríguez Larreta: "Somos el cambio o no somos nada", dijo. (NA)