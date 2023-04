Unión visita a Argentinos

Argentinos Juniors recibirá este martes desde las 19 a Unión de Santa Fe, en un encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol.El cotejo se jugará en el estadio Diego Armando Maradona y contará con el arbitraje de Fernando Rapallini. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.El “Bicho” se encuentra en el 13er. lugar con 14 puntos -al igual que Boca, Vélez, Estudiantes y Central Córdoba- y en su última presentación cayó por 2-0 ante Sarmiento de Junín en condición de visitante.El historial entre Argentinos y Unión registra un total de 68 encuentros con 28 triunfos de los santafesinos, 21 de los de La Paternal y 19 empates.14hs Barracas vs Platense, 21.30hs Central Cba. - Lanús, 21.30hs Instituto vs Vélez, 21.30hs Banfield vs Defensa y Justicia.