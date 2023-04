Fuerte colisión entre autos dejó dos heridos

A las 8.50 de la mañana de ayer, efectivos de Comisaria Nº 2, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en la intersección de Av. Luis Fanti y calle Mariano Quiroz, lugar donde Protección Vial debió montar un desvío para ordenar el tránsito.

Formaron partes del mismo un automóvil marca Citroën, modelo C4 Lounge, conducido por Paula P. de 35 años domiciliada en un tramo de calle Mársico y la parte restante un automóvil marca Renault Sandero Stepway, guiado por Bruno C. de 43 años domiciliado en calle José Hernández.

En el lugar se hicieron presentes unidades sanitarias quienes trasladaron a ambos conductores al Hospital “Jaime Ferré” para su observación, donde les diagnosticaron lesiones de carácter leves en ambos.

Fanti es una avenida que fue intervenida por el Municipio para mejorar su seguridad vial, con la construcción de una rotonda y la colocación de semáforos en cruces conflictivos. A pesar de estas acciones, se registró el fuerte choque entre dos vehículos, uno de los cuales terminó su recorrido arriba de la vereda.

Se hicieron presentes móviles policiales, de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), de Protección Vial, de Presto y de emergencias SIES 107.



EN BV. LEHMANN AL 1500

A las 9.25 personal de la Guardia Urbana (GUR) fue alertado de un accidente de tránsito cuya única parte habría sido un motociclista.

El mismo habría consistido en un “motoderrape” en Bv. Lehmann al 1500, protagonizado por una moto Honda Biz, conducida por Luis Sch. de 64 años, domiciliado en un tramo de calle Zaffetti.

Se hicieron presentes un móvil policial y una ambulancia de SIES 107 que trasladaron al motociclista. No se informaron lesiones graves en el accidentado.



EN SALTA Y LAS HERAS

A las 9.15 de la mañana de ayer, tras un aviso del Centro de Monitoreo (CEMu) efectivos de Comando Radioeléctrico y de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) arribaron a la intersección de calles Salta y Las Heras –Barrio Central Córdoba- por un siniestro vial.

Allí corroboraron que se trataba de un camión de una empresa de bebidas, conducido por Ricardo L. de 46 años domiciliado en nuestra ciudad; y una bicicleta en la cual circulaba Francisco M., un menor de edad de 15 años.

El menor fue asistido en el lugar por personal de emergencias SIES 107 quienes le diagnosticaron lesiones leves. Momentos después se hizo presente su progenitora quien lo retiró del sitio del accidente.



EN AUTOVIA 19

DISTRITO ANGELICA

El domingo, personal de Subcomisaría 5ª de Angélica, tomó conocimiento de un siniestro vial en su jurisdicción, más precisamente en el kilómetro 69 de la Autovía Nacional 19.

En el lugar corroboraron que formó única parte del siniestro vial un automóvil Volkswagen Suran, al mando de una mujer de 66 años, quien era acompañada de su hija de 41, y sus nietas de 6 y 8 años.

El suceso afortunadamente no registró lesionados de gravedad. Se solicitó una unidad sanitaria a la localidad de Sá Pereira, que trasladó a una de las menores al Hospital Nodal de Rafaela, donde se le diagnosticaron lesiones leves.

El resto de las ocupantes, fueron asistidas en el Samco de Angélica, donde se constataron ausencia de lesiones.