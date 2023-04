La Sub-20 del ascenso en amistoso ante el Selectivo de Atlético de Rafaela

Una vez más, un seleccionado juvenil de la Argentina llegará a Rafaela para enfrentarse a Atlético. En esta ocasión, se presentará el Seleccionado Nacional Sub 20 del Ascenso, el cual es dirigido técnicamente por Claudio Gugnali, ex ayudante de campo de Alejandro Sabella en la Selección Mayor durante el Mundial de Brasil 2014 y cuenta con la presencia de dos rafaelinos y jugadores de la 'Crema': Alex Luna y Gino Albertengo. El rival será el Selectivo de Atlético y el partido en el Estadio Monumental comenzará a las 21:00, mientras que a las 19:30 se enfrentará la categoría 2010 del club local con un combinado de las Escuelitas Barriales que organiza la Municipalidad de Rafaela.

Vale recordar que el costo de la entrada será un alimento no perecedero y las tribunas habilitadas serán las siguientes: Popular local, platea Este, Oeste y techada. Será una muy buena oportunidad para observar a las promesas del fútbol de Ascenso del país, pero también para ver los buenos valores que Atlético desarrolla en sus Divisiones Inferiores con la intención de nutrir el plantel profesional.



LOS PLANTELES

- Seleccionado Nacional: Agustín Scilingo, Valentín Gelos, Mariano Penepil, Enzo Cardozo, Julián Vilchez, Leonel Pollacchi, Ramiro Martínez, Alejandro Nalerio, Gino Albertengo, Alex Luna, Facundo García, Mateo Reynoso, Juan Agustín Crespo, Thiago Lauro, Felipe Palazuelo, Diego Cabrera, Lautaro Taboada y Diogo Guzmán. DT: Claudio Gugnali. PF: Federico Blanco.



- Atlético de Rafaela: Gastón Unrain, Bruno Riberi, Julián Fuyana, Marco Rossa, Iván Bravo, Gonzalo Alassia, Nicolás Varela, Luciano Biolatto, Valentín Luciani, Mateo Flenche, Francesco Toldo, Ignacio Fernández, Joaquín Stizza, Kevin Jappert, Santiago Peralta, Santiago Gerlero, Juan Roldán, Ian Ostertag, Nicolás Alves, Joaquín Vera, Valentino Gandín, Nicolás Lencina, Agustín Luna y Agustín Faría. DT: Juan Sabia. AC: Gonzalo Del Bono. PF: Julio Rodríguez.