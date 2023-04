Un empate que dejó “angustia y dolor”

Atlético de Rafaela igualó ante Estudiantes de Buenos Aires y se quedó con la ‘amargura’ de no haber podido sumar de a tres en un partido que se le presentaba favorable, desde todo punto de vista. Lo ganaba 1-0 con el penal del Taca Bieler; transcurría el complemento y jugaba con uno de más, y había generado unas cuantas como para liquidarlo. Un descuido en el final mismo del encuentro jugado en el Monumental le quitó del 'bolsillo' la victoria. Con poco. El “Pincha” de Caseros no perdonó, encontró el empate y el partido, por la fecha 9 de la zona B de la Primera Nacional, terminó 1 a 1.

Ezequiel Medrán se mostró sincero como de costumbre y en conferencia de prensa indicó: “Nos quedamos con la angustia y el dolor de saber que teníamos un partido encaminado al triunfo y sobre el final nos quedamos con un punto, es muy poco por el mérito que hizo el equipo a lo largo del partido, se impuso a nivel futbolístico, en lo estratégico”.

“Teníamos la posibilidad de quedarnos más cerca de la punta del campeonato, queremos ser ese equipo protagonista y estos partidos los tenés que ganar, es parte del fútbol”, sumó.

Y, principalmente en ese complemento y luego de la expulsión de Sebastián Mayorga, fue donde la ‘Crema’ generó unas cuantas como para ‘liquidar’ el encuentro.

“Tuvimos para hacer el segundo gol y definir el partido, no se nos dio y por un error propio tuvimos la mala fortuna que el rival llegue al empate”, analizó Medrán, que luego indicó: “Faltó certeza, las situaciones las creamos. Las 3 o 4 claras que tuvimos, si acertábamos una el partido se definía”.

Sobre el rival, el DT albiceleste señaló: “Estudiantes es un equipo extremadamente sobrio, duro, difícil de generarle muchas ocasiones de gol, por el sistema que usa, y lo va rotando, achica las líneas en zona defensiva y espera su momento. Generamos situaciones de gol”.

Olguín o Torres, Torres u Olguín. Partido a partido Medrán cambia el lateral derecho; y el domingo también probó con Bravo por la izquierda. El gol de Estudiantes llegó tras una desatención de Torres. “Vamos probando permanentemente. En el día a día Bravo es un jugador que pide cancha, aporta en el juego aéreo, algo que teníamos pendiente. Lo de Fede y Olguín están peleando por un puesto. Fede terminó el torneo pasado en un nivel importante, en este y por unas lesiones le costó ponerse a punto, le di la oportunidad”, explicó Medrán.

El que apareció por primera vez en la temporada fue Marco Borgnino, jugador importante que recupera Atlético.

“Marco viene de una lesión importante, no lo pudimos tener en consideración en el inicio del torneo. Con ritmo de fútbol nos va a aportar mucho, confiamos mucho en él”, cerró el DT.