Cinco muertos tras ataque a tiros a un banco en EE. UU.

Nueva York. - Cinco personas murieron y otras ocho resultaron heridas en un ataque a tiros este lunes en un banco en el centro de Louisville, Kentucky, informó el Departamento de Policía de la ciudad. Poco después de confirmar el ataque, la Policía precisó que el tirador estaba muerto, sin dar más detalles. No estaba claro si el número de muertos de cinco personas incluía al tirador, a quien la Policía describió como un empleado actual o anterior del banco.

La Policía todavía estaba tratando de determinar si el tirador se disparó a sí mismo o si cayó por impactos de las armas de los uniformados, declaró a los periodistas Paul Humphrey, subjefe del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville. Añadió que respondió en cuestión de minutos a los informes de un atacante alrededor de las 8:30 am (12:30 GMT) en una sucursal del Old National Bank, cerca del estadio de béisbol Slugger Field en el centro de la ciudad.

Al menos dos policías estaban entre los ocho heridos; dos de los baleados, incluido uno de los oficiales, se encontraban en estado crítico en un hospital.

"Nos uniremos como comunidad para trabajar para evitar que estos horribles actos de violencia armada continúen aquí y en todo el Estado", enfatizó Craig Greenberg, alcalde de la ciudad de 625.000 habitantes, a los periodistas en una sesión informativa.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, al borde de las lágrimas, se lamentó en un comentario cuando recordó que conocía a las víctimas del ataque: "Tengo un amigo muy cercano que no sobrevivió y uno que está en el hospital y espero que sobreviva".

La jefa interina de Policía de la ciudad, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, dijo más tarde que el agresor se llamaba Connor Sturgeon, de 23 años a la vez que identificó también a los otros cuatro muertos: tres hombres de 40, 63 y 64 años y una mujer de 57.

Los tiroteos masivos se tornaron recurrentes en los Estados Unidos: en lo que va del año, la nación ha experimentado 146 tiroteos masivos, utilizando la definición de cuatro o más muertos a tiros, sin incluir al tirador, según Gun Violence Archive, un grupo sin fines de lucro.

En uno de los incidentes de alto perfil más recientes, tres estudiantes de nueve años y tres miembros del personal fueron asesinados por un exalumno en una escuela en Nashville, Tennessee, el 27 de marzo. Según estudios, el país tiene más armas que habitantes: uno de cada tres adultos tiene al menos un arma. (NA-Reuters)