Dengue: hay 825 casos y dos pacientes internados en Rafaela

Durante el fin de semana, este Diario había dado a conocer que se encontraban internados dos pacientes rafaelinos en el hospital "Jaime Ferré" con cuadros de dengue, ambos mayores de 40 años. Uno de ellos, el que se encontraba en sala general, se recuperó y ya recibió el alta médica durante las últimas horas, mientras que el restante continúa en el área intensiva, de acuerdo a los datos suministrados a este medio por parte del Dr. Emilio Scarinci, el director del efector local, quien además manifestó que durante la jornada del domingo ingresó al nosocomio una mujer de 71 años, también con un cuadro de dengue en sala general.

Mientras tanto, los contagios de dengue continúan en aumento en la ciudad. Hasta el jueves de la semana pasada, eran 756 los casos confirmados en Rafaela, pero hasta este lunes son 825 los casos registrados en nuestro medio hasta el momento, con lo cual son 69 los nuevos casos detectados durante los últimos 4 días, con lo cuál, si la enfermedad continúa avanzando, la cantidad de contagios por dengue podría ser histórica para Rafaela.

En este sentido, son muchos los rafaelinos que se acercan a las farmacias locales para poder adquirir antifebriles como así también distintos tipos de repelentes, teniendo en cuenta que aún queda stock de estos productos a diferencia de los supermercados mayoristas, donde escasean estos artículos. No obstante, hay un mayor consumo de espirales en los interiores de las casas, una de las herramientas más utilizadas por los vecinos para poder combatir a los mosquitos.



SANTA FE, LA PROVINCIA

CON MÁS CASOS DE DENGUE

Mientras tanto, y según las cifras oficiales, la provincia de Santa Fe es la que más casos de dengue tiene en todo el país. Así se desprende del último reporte realizado por el Ministerio de Salud de la Nación que indica que la provincia cuenta con 7.420 casos confirmados, y casi 10 mil sospechosos. En este sentido, la titular de la cartera sanitaria provincial, Sonia Martorano, aseguró que el dengue llegó para quedarse por el cambio climático y anticipó que habrá que cuidarse hasta junio. "Somos los que más tenemos en función de la población (...) el dengue, en estos momentos, por la temperatura, la humedad y las lluvias, se quedó", agregó la ministra en diálogo con LT 10. Por otro lado, destacó que "hay que trabajar muchísimo con las comunas e intendencias en la limpieza de patios, descacharrar, que no se acumule maleza, que no se acumule agua, dar vuelta hasta tapitas porque ahí el mosquito pone los huevos". Por otro lado, hizo foco en el cuidado personal con el uso de repelente tanto por la mañana como por la tarde, horarios en los que pica el mosquito. Cabe recalcar que hasta el momento se notificaron 28.235 casos de dengue en el territorio nacional y se registra circulación viral en 14 jurisdicciones del país: Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe); región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco) y región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero y Tucumán). En este sentido es oportuno señalar que el análisis de la situación implica que durante la última semana epidemiológica se registró un aumento de casos del 27,7% respecto de la semana anterior.

En tanto, en lo que refiere a fiebre chikungunya, se registran hasta el momento 915 casos de los cuales 348 adquirieron la infección en el país; 306 se encuentran en investigación y 261 adquirieron la enfermedad en el exterior. Al momento, la circulación de este virus se ha confirmado en 7 jurisdicciones: Buenos Aires; CABA; Chaco; Córdoba; Corrientes; Formosa y Santa Fe.



EL MAYOR BROTE A NIVEL NACIONAL

Por su parte, el coordinador de Epidemiología del Municipio de Rosario, Matías Lahitte, dijo este lunes en relación a la enfermedad infecciosa del dengue, que se está “viviendo el brote más grande en la Argentina y Rosario está en la zona más complicada". El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, creció por el cambio climático, la expansión del mosquito y la reapertura de viajes post pandemia, afirmó en diálogo con la emisora local Radio 2. "Cada tres o cuatro años se genera un brote de dengue pero lo que estamos viviendo es el más grande en la Argentina, que superó al de 2016 y 2020", destacó el funcionario. El infectólogo local agregó que “Rosario y la región centro es la zona más complicada no solo por el dengue, también el chikungunya que se transmite por el mismo mosquito", y explicó que “el cambio de clima y la tropicalización de la región que tenemos, hace que el huevo eclosione".

Lahitte aclaró luego que “con la fumigación llegamos tarde, se llega en la fase adulto cuando el mosquito ya está en vuelo y está comprobado que sólo se elimina al 20%". “Sirve para la fase de mitigación cuando ya estamos en un brote como el de ahora, con más casos autóctonos, que ya se pasó del estado larvario", amplió. Por eso, Lahitte dijo que se aconseja “trabajar sobre los criaderos, que están adentro de la casa, donde pueden estar los huevos". Para el infectólogo rosarino, actualmente “la región se encuentra en la etapa 3 que va de marzo a junio, la de mayor riesgo de propagación”.

Y, por último, advirtió que "es importante para el Municipio reforzar la campaña en la etapa 1, de julio a octubre, para reducir la propagación de huevos del mosquito”.