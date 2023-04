Pymes santafesinas expondrán en Brasil

En el marco del calendario de ferias y exposiciones que lleva adelante la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el gobierno provincial impulsará la participación de empresas santafesinas en una nueva edición de 40ª Feria y Convención Paranaense de Supermercados Expo Apras 23, reconocida muestra del sector que se desarrollará del 18 al 20 de abril en Curitiba, Brasil. En esta ocasión, en una comitiva coordinada en conjunto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gobierno provincial propiciará la asistencia de 11 pymes potenciales proveedoras de supermercados de un total de 48 firmas argentinas. Dichas empresas expondrán su producción y al mismo tiempo participarán de rondas de negocios junto a contrapartes locales.

Al respecto, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, destacó: “Brasil es el principal socio comercial de Argentina, con participación del 15% en el comercio exterior de nuestro país, y Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, con participación del 5% en el comercio exterior brasileño. En ese marco, desde la gestión del gobernador Omar Perotti, nos hemos planteado un ambicioso Plan de trabajo, en articulación con nuestra embajada en ese país, que busca potenciar la relación y fortalecer los vínculos para que más pymes santafesinas comiencen a exportar”.

“En 2021 Brasil era el quinto país al que más exportaba nuestra provincia, en 2022 el crecimiento de exportaciones lo ubicó en el segundo puesto; y son más de 170 las industrias santafesinas que colocan sus productos en ese destino. Queremos que ese número crezca día a día, por eso desarrollamos una intensa agenda de trabajo que en 2022, por ejemplo, contempló seis acciones de promoción que involucraron a 26 empresas en dicho mercado”, puntualizó Burcher.

APRAS es una entidad que nació en 1971 para defender los intereses de los supermercados del Estado de Paraná. Además, se encarga de capacitar al sector para atender diariamente a millones de clientes, contribuyendo a la formación de nuevos profesionales para generar puestos de trabajo de forma permanente, así como fomentando las relaciones con socios y proveedores. De este espacio surge la Feria ExpoApras, que dispondrá, en esta edición, de 350 stands de minimercados, supermercados, mayoristas, panificadoras, bares, restaurantes y farmacias, y negocios por más de 100 millones de dólares. El evento prevé además rondas de negocios y visitas técnicas a supermercados e hipermercados del mencionado Estado, un mercado con aproximadamente 11 millones de consumidores potenciales. El espacio en donde se ubicarán las pymes santafesinas, que es coordinado juntamente con CAME mediante su articulación con su secretario general Ricardo Diab, es un stand de más de 310m2, donde se podrán exponer sus productos. Además del espacio de CAME la provincia de Santa Fe adquirió 45 m2 más para poder aumentar el número de firmas santafesinas participantes. Al respecto, Burcher indicó: “Somos la provincia argentina con más espacio en la exposición, hecho que pone de manifiesto el fuerte acompañamiento que desarrollamos para que nuestras pymes cuenten con importantes vidrieras para que su producción encuentre nuevos mercados”.