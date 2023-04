La noche soñada de Sebastián Acuña

(Por Darío Gutiérrez). - Casi que pareció guionado para una película. Un equipo que había pasado los 300 minutos sin convertir goles en su regreso a la tercera categoría del fútbol argentino, y el jugador que rompe el maleficio es el marcador de punta izquierdo, el que desde los 4 años está en el Club, el que casi nunca había hecho goles en primera, y con ese derechazo en el que le dio con alma y vida clavó la pelota en un ángulo. Fue la noche que Sebastián Acuña no olvidará jamás.

"Me costó dormir anoche, generalmente vivo con mucha adrenalina los partidos. Y con la gran emoción del gol y el triunfo se potenció. Necesitábamos ganar este partido y haberlo logrado dando vuelta el resultado fue muy especial", nos comenzó diciendo en el día después para la obtención de los primeros tres puntos de 9 de Julio en la zona 4.

9 de Julio está acostumbrado a sufrir. Los primeros partidos de este torneo empezaron a marcar la templanza de un plantel nuevo que recién ahora se está amoldando a lo que pretende su técnico Maximiliano Barbero. Y haber arrancado abajo en el marcador frente a Gimnasia y Tiro lo puso otra vez a prueba, como lo expresó el lateral: "fue un partido muy duro, que otra vez empezamos perdiendo por un error nuestro. Es algo que tenemos que corregir y no nos puede seguir pasando, pero gracias a Dios lo pudimos empatar antes de que termine el primer tiempo, porque sino seguro se nos iba a complicar más en el segundo".

Sobre la jugada y su decisión de pegarle al arco, relató que "veo que la pelota me queda justa después del rebote, la jugada se había dado por la derecha y por eso me había cerrado para que estemos ordenados si ellos salían de contra. Inclusive estaba cerquita de Maxi Aguilar, por eso le digo que me deje la pelota porque él también le quería pegar. Mi idea sí era darle cruzado y fuerte, pero no pensé que se iba a meter donde entró. Por suerte fue un lindo gol y que nos sirvió mucho, porque después en el entretiempo hablamos que dependía de nosotros ganarlo, que teníamos que estar tranquilos, no meternos con el árbitro y jugar. Fue así, después llegó el penal y lo terminamos ganando merecidamente, porque considero que fuimos superiores".

Como vía de salida por su sector es un importante aporte, pero también acotó que "aunque no había hecho goles, sí había tenido cuatro o cinco chances en el Regional. Esta vez por suerte se pudo dar de convertir".

Como suele pasar en muchos casos cuando un chico está de toda la vida en un Club, no siempre arrancó donde termina jugando. "En infantiles y hasta octava jugaba de 5. En esa categoría un DT me probó de 4 y anduve bastante bien, así que me mantuve en esa posición hasta 2018 mas o menos. Ese año, ya con Maxi Barbero como entrenador, un día faltaba el 3 titular y me puso a mí. Me salieron las cosas bien, y después ya fue mi posición hasta el momento", destacó.

Acuña es por ende diestro, pero ha mostrado una importante evolución manejando la zurda. "Eso se gana con las prácticas, ahora le pego mucho mejor que al principio", valoró.



CON EL FÚTBOL SOLO NO ALCANZA

Si bien el Federal A es categoría profesional, Seba es un laburante más del ascenso como tantos jugadores de nuestro ámbito. "A la mañana hago durante unas horas un reparto de pan, más o menos de las 6 hasta las 10.30. La verdad que las otras semanas costaba arrancar temprano un lunes después que no se daban los resultados, pero hoy (por ayer) fue distinto. Esperemos seguir así", manifestó contento.

De cara a lo que viene, consultado sobre la necesidad de buscar repetir estos rendimientos como visitante, el lateral mencionó que "de visitante los partidos son muy complicados, porque todos los rivales se hacen fuertes. Nosotros intentaremos rescatar algún punto, y si se puede los tres obviamente, pero pienso que lo principal será fortalecernos en nuestra cancha". El próximo desafío del León será en Misiones, ante Crucero del Norte, justamente el otro equipo que tiene tres puntos como el rojiblanco.