Sensaciones y sentimientos

VIVAN LOS CANOROS CANTORES



Por Hugo Borgna





Son necesarios como el aire y como el agua.

Muchas veces nos preguntamos como sobrevive en los cantores ese prodigio que gana el ámbito en que están y le dan otro color, esa nueva forma de vida y, sobre todo, que dan el tono.

Debe ser cierto que están habitados por la gracia del aire, que todo lo hace y a todo acompaña. ¿Notaron ustedes que tras cada párrafo largo de canto, respiran? Eso demuestra que son aire-dependientes.

¿Se fijaron que también que cuando están en un grupo comiendo y se les pide que canten, ellos dicen “un momento, tengo que lubricar el instrumento”, y a continuación, como primera medida envían a su interior un generoso trago? ¿Se preguntaron por qué es así?

Muy simple, porque son criaturas ultra sensibles que precisan del agua. Más: son una repetición física del líquido mismo. Lo llevan consigo y allí lavan y limpian las notas que hacen al canto.

La pregunta más inquietante es si son humanos.

Teniendo en cuenta que lo que conocemos como tales somos nosotros, entonces si ellos tienen nuestra forma y nuestras costumbres, los cantores son humanos.

Pero queda la duda difícil de contestar. Si ellos lo son, por qué nosotros, con su misma terminación y sello de fábrica ¿por qué no podemos cantar con igual soltura y calidad?

Es notable la capacidad de reproducción de esta especie. La virtud de cantar -y bien, no hay que olvidar ese detalle- está en muchísimos ejemplares de cantores de todas edades y clases.

Desde los niños pequeños, pasando por los adolescentes y la gente “mayor”, en todos los casos a los ejemplares canoros, hombres o mujeres, se los encuentra a cada paso. Los que se especializan y estudian, llegan a cantar por televisión, o en vivo en los actos públicos, siendo casi siempre la parte más importante, buscada y esperada.

Los cantores (o cantantes, según guste más llamarlos) son amables y de buen trato con todos los que los rodean y acompañan. Conviven armoniosamente con los que no fueron dotados sin demostrar superioridad, frecuentan mesas de café de igual a igual, y tienen siempre un rico repertorio de anécdotas de sus contactos con cantores famosos.

Ellos tienen una carga especial. Los pintores, escritores, escultores, actores o bailarines, por nombrar algunas especialidades artísticas, quedan fácilmente en la memoria visual del público seguidor; es natural, producen cuadros, o libros, o pueden ser vistos en escenarios de teatro.

El canto no. Como diría Bécquer, es del aire y va al aire y, como los suspiros, no se sabe adónde va, salvo que opten por la tecnología y pongan sus obras en discos o DVD. Por eso, por estar en desventaja visual, es que la naturaleza provee continuamente muchos de cantores: para que los oídos de tantos que gustan de su voz entonada no los olviden fácilmente. (En su misma problemática están los músicos, los que tendrán su saludo cordial oportunamente) Los cantores son socios naturales de la creación, tan a mano y sin límites y gozan del apoyo que hace al lucimiento de los especialistas en canto.

Se dice con justicia que algunos productos humanos, cuando están bien logrados, se definen con una forma musical. La marcha de un automóvil óptimo, por ejemplo, se dice que suena a música.

La felicidad, por otra parte, se le advierte a cualquier humano cuando libremente lanza al aire su canto; y la satisfacción es mayúscula cuando un cantor cercano, en una conversación ocasional, silba o canta alguna estrofa cualquiera. Es el privilegio de algunas personas de estar cerca cuando un cantor entona espontáneamente.

Hugo Borgna