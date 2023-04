No Te Va Gustar se reencontró con el público rafaelino luego de diez años

Por Fiorella Martina



El Estadio Ben Hur (Coliseo del Sur) se empezó a llenar de gente apenas abrieron las puertas, dos horas antes del show. Quienes ingresaron temprano se fueron ubicando en la tribuna central, mientras que los que llegaron ya sobre la hora, eligieron los asientos laterales. Otros prefirieron estar parados toda la noche, en el centro del salón. Es para destacar la variedad de público presente; desde niños hasta abuelas y abuelos, adultos, parejas, grupos de amigos… los niños, sobre todo, sorprendieron por su fanatismo. Cantaban las canciones de principio a fin, bailaban o se sentaban en los hombros de sus padres para ver mejor. Ya transcurridos algunos minutos del show, Emiliano diría: “Gracias por traer a sus niños, se puede pensar que la juventud no está tan perdida”.

Desde el comienzo se sintió una vibra diferente, como si todos los que estuvieran allí fueran parte de algo especial y único. Los fanáticos de la banda llevaron sus carteles y banderas, gritaban apenas aparecía alguien sobre el escenario a dejar algo. Muchos también tenían latas de cerveza en la mano o comían choripanes que vendían en la vereda.

Ya a las 21:30 se apagaron las luces y de a poco fueron ubicándose los músicos en el escenario dejando para el final a Emiliano, el vocalista, quien se acercó al micrófono en el medio de una ola de gritos y euforia. Con sus lentes de sol característicos y ropa de colores neutros, salió a escena y tuvo un gran recibimiento.

El tema de apertura fue “La rama”, de su último álbum, Luz. El público comenzó de a poco a calentar motores, a acompañar el tema con su coro. Pero para ese momento todavía estaban obnubilados por el despliegue, con los sentidos alborotados por verlos ahí, tan cerca, en vivo. Ya para el segundo tema, “Al vacío”, del álbum Aunque cueste ver el sol, hicieron falta solo los acordes; la gente empezó a cantar y fue Emiliano esta vez el que se tuvo que sumar al coro. “Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma”. Fue notable la cantidad de veces que esto sucedió dejando ver, de este modo, que en esa marea eran todos uno.

Desde ya, cuando empezó a sonar “A las 9”, del álbum El calor del pleno invierno, fue una revolución. Parecía ser que el público reconocía en estas canciones un pasado latente, una etapa de sus vidas. No Te Va Gustar demostró su amplia trayectoria con un vaivén en el tiempo, desde sus canciones más antiguas, hasta las más nuevas. Un recorrido con cambios y progresos, pero, más que nada, con un estilo de rock reconocible, toques de reggae o candombe, y letras que abordan lo político y lo social.

Luego de esa presentación musical, Emiliano se permitió decir unas palabras: “Rafaela, buenas noches. Qué alegría volver después de 10 años. Muy contentos de estar acá. Ojalá que pasen muy buena noche, que se vayan felices”. Una década después, No Te Va Gustar se reencontró con los rafaelinos. Muchos los vieron por segunda vez, para otros esta fue la primera… sin embargo, todos esperan que no sea la última, que haya más oportunidades de verlos en vivo.

Así pasaron las canciones, con el acompañamiento de la gente y un gran despliegue en el escenario. Los músicos, Guzmán Silveira en bajo, Diego Bartaburu en batería, Gonzalo Castex en percusión, Martín Gil en trompeta, Denis Ramos en trombón y Francisco Nasser en teclados y coros, se destacaron ampliamente. El trabajo de los instrumentos de viento, la trompeta, el trombón y el saxofón, fue notable; indispensables para el desarrollo del show, marcaron el ritmo con una intensidad increíble. Podría repensarse, para una próxima vez, el espacio elegido. La acústica del Estadio no parecía ser la ideal y dificultaba la escucha.

Por otro lado, la interacción con el público fue muy agradable, con risas y complicidades. Emiliano felicitó a una pareja que cumplía su aniversario, alentó para que le cantaran el feliz cumpleaños a otro, y celebró también la presencia de Ermelinda, una fanática de 85 años, a quien le dedicó unas palabras y le agradeció por ser una fiel seguidora de su música.

Otra mención se llevó el rafaelino Gustavo ‘Tuta’ Torres, bajista de Babasónicos. Destacaron su gran trabajo y el honor también de estar en su ciudad natal.

Luego de un solo de batería que permitió demostrar la destreza y talento de Diego Bartaburu y que fue, a su vez, un descanso para los demás, llegó la segunda parte del show. Con las últimas canciones, el público se descontroló. Se empezaron a ver más pogos, típicos de los espectáculos de rock, saltos y aplausos.

A la hora de tocar “Venganza”, tema que comparten con Nicki Nicole, mostraron en pantalla la participación de la artista en el videoclip. La canción es lo que puede llamarse un ‘himno feminista’, que tiene el objetivo de denunciar la violencia de género. De hecho, en su cuenta de Instagram, No Te Va Gustar compartió el video de un niño que cantó la canción de principio a fin, con sentimiento y emoción. Nicki Nicole reposteó esa historia.

Para el final, dieron lugar a la canción “Fuera de control” del álbum Todo es tan inflamable y, aunque esa parecía la despedida, volvieron al escenario luego de los gritos clásicos de “una más y no jodemos más”. Así llegó “Más mejor”, tema del álbum Este fuerte viento que sopla y, para finalizar, “No era cierto”, del álbum Solo de noche. Se despidieron con aplausos y abrazos, luego de un show que duró más de dos horas. Emiliano también había prometido que sería un espectáculo largo, y así fue. La gente salió del lugar con alegría, charlando sobre lo bueno que estuvo y las ganas de verlos otra vez.

Entre los agradecimientos a la banda, Gabriel Ferrero, en representación del Club Sportivo Ben Hur, le entregó una camiseta del club. También fueron invitados al bar La Mula, donde Emiliano se sacó fotos. Mientras estuvieron hospedados en el Hotel Parra, fue mucha la gente que se acercó a esperarlos; ellos, amablemente, bajaron a saludar.

En su última publicación de Instagram, la banda escribió: "¡GRACIAS RAFAELA! Fue hermoso volver después de 10 años a esta cálida ciudad; gracias por recibirnos con tanto cariño y por llenar el Estadio Ben Hur; fue muy emocionante".

Los rafaelinos celebran la presencia de grandes artistas en Rafaela y acompañan cada evento con alegría. No Te Va Gustar brindó un show de larga duración, con una calidad musical que dejó a más de uno boquiabierto. El despliegue, la dinámica, la humildad de los artistas y el recorrido por sus temas hicieron de una noche, un recuerdo inolvidable.