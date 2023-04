Perdonó mucho y al final lo pagó caro

(Por Darío Gutiérrez). - Cuando hace una semana la Crema empató en Adrogué todos coincidían en que ese punto era valioso, pero siempre haciendo la referencia que en el siguiente partido se aproveche al máximo la localía. No fue el caso este domingo, porque Atlético no pudo cerrar un encuentro que tenía servido en bandeja ante Estudiantes de Caseros y se le escurrieron como agua entre las manos dos puntos fundamentales. Así, de quedar a un par de puntos de Chacarita y Quilmes, ahora se ubica cuarto a cuatro unidades.

Con el cambio de los laterales y la vuelta de Lago a la titularidad en relación al anterior cotejo, Medrán dispuso un once que en el primer tiempo tuvo interesantes 15 minutos iniciales, con Luna muy participativo y ganando la mitad de la cancha con el orden táctico de Fissore y Soloa. Quizás le faltaba juego por los costados, pero de todos modos generaba varias infracciones que derivaron en jugadas de pelota parada donde no pudo sacar rédito.

El equipo bonaerense tenía como premisa obstruir a Luna, para lo cual Mayorga en mitad de cancha, o Zafarana cuando iba más de punta, trataban de no darle un metro. Y en ataque si bien destinaba a Lonardi y Briñone por los costados tratando de acompañar al punta definido Blanco, no había mucha fluidez y el trabajo defensivo celeste no pasaba sobresaltos.

El partido se terminó destrabando en una acción individual con mucha decisión de Alex Luna, que luego de la media hora recibió de un lateral sobre la derecha y encaró decidido hacia el área entre tres marcadores. Finalmente Lugo lo cruzó derribándolo y Monsón Brizuela marcó atinadamente el penal, que luego Bieler cambió por gol con un fuerte remate bajo, hacia la derecha del arquero visitante.

En el tramo final de la etapa, Estudiantes buscó adelantarse ante un Atlético que se retrasó unos metros, pero salvo un remate de Blanco al primer palo que contuvo con seguridad Peano, la visita no mostró peligrosidad. En el otro arco, lo tuvo Luna tras un gran pase de Taca Bieler, pero llegó justo Monzón a taparlo.

En el complemento continuó dándole la iniciativa el equipo rafaelino al Pincha, pero estando expectante para salir de contra con un Luna que seguía muy concentrado en el juego y mostrando buenas decisiones en cada intervención. Y el juvenil fue gravitante con otra acción clave para el desarrollo del partido, ya que cuando se iba con espacios Mayorga -que ya estaba amonestado- lo derribó pasando la mitad de cancha y se fue expulsado a los 15 minutos.

Un panorama inmejorable para el Celeste, que ahora se encontraba con ventaja numérica, y a partir de ese momento dispondría de varias chances para aumentar. Cabe acotar que Medrán había decidido darle sus primeros minutos en el torneo a Marco Borgnino, entrando por Luna (luego explicó que fue por cansancio) y a Delgadillo por Lago.

El arquero Matías Vega fue fundamental para que la ventaja siga siendo mínima en el resultado, sobre todo en dos intervenciones con los pies ante Laméndola y Portillo, cuyos remates pedían red. A todo esto, el técnico visitante Ortiz había apostado a la cabeza del ingresado Bolzicco, sumándola a la de Blanco, casi como único recurso para buscar la igualdad.

Y fue así que en el minuto 43' llegó un centro desde la derecha del ataque de Estudiantes, Bolzicco bajó la pelota al segundo palo y Nicolás González, otro que había entrado, aprovechó el quedo de Torres en el cierre para llegar por atrás y con un fuerte remate derrotar a Peano.

Después no hubo tiempo casi para más, y dentro del campo como afuera (donde el marco nuevamente fue muy bueno en cuanto a concurrencia, y recibimiento para el equipo) la imagen final fue de decepción.



ATLETICO 1 - ESTUDIANTES 1

Estadio: Monumental de Alberdi. Árbitro: Gastón Monsón Brizuela. Asistentes: Marcelo Bistocco y Matías Bianchi. Cuarto árbitro: Franco Monzón.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Matías Fissore; Nicolás Laméndola (84' Ayrton Portillo), Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago (65' Nicolás Delgadillo); Alex Luna (65' Marco Borgnino) y Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Matías Olguín, Gabriel Risso Patrón, Cristian Llama, Gino Albertengo, Gonzalo Ríos. DT: Ezequiel Medrán.

ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES: Matías Vega; Delfor Minervino (84' Elías Contreras), Iván Zafarana, Santiago Monzón y Lautaro Lusnig; Matías Lugo, Sebastián Mayorga, Franco Lonardi (76' Tomás Bolzicco), Sebastián Benega (56' Nicolás González) y Santiago Briñone; Tomás Blanco. Sup: Lautaro Amadé, Franco Lorenzón, Diego López, Nicolás Fernández, DT: Fernando Ruíz.

Primer tiempo: a los 34' gol de Bieler -p- (AR).

Segundo tiempo: a los 43' gol de González (EC).

Incidencia: exp. Mayorga (EC) a los 15' del ST.

Amonestados: Laméndola (AR); Zafarana (EC).