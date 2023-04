River se afirmó en la punta con una goleada a Huracán

River Plate logró una categórica victoria frente a Huracán, por 3 a 0, en su visita a Parque Patricios, para recuperar la diferencia de cuatro puntos sobre San Lorenzo, que el sábado había derrotado a Atlético Tucumán, por 3 a 1.

El venezolano Salomón Rondón marcó sus dos primeros goles -el segundo de penal- con la camiseta "millonaria", en tanto que el restante fue anotado por Ezequiel Barco, también desde los 11 metros.

Boca Juniors, con el flamante entrenador Jorge Almirón en un palco de "La Bombonera", en el cierre de la décima fecha de la Liga Profesional, perdió frente a Colón, por 2 a 1.

Ramón Ábila -al minuto de juego- y el uruguayo Andrew Teuten -en tiempo adicionado- convirtieron para el "sabalero", mientras que Facundo Garcés -en contra- había establecido la transitoria igualdad para el "xeneize".

En un clásico rosarino sin emociones, Newell's Old Boys y Central igualaron sin goles. Antes del encuentro fue apedreado el micro que trasladaba a los jugadores "canallas", en tanto que resultó lesionado con un corte al ser impactado por un proyectil el arquero visitante Jorge Broun.

En otro de los partidos disputados ayer, Estudiantes profundizó la crisis de Independiente, al vencerlo por 2 a 1 en Avellaneda.

Jorge Rodríguez y Zaid Romero -en contra- marcaron los goles del "Pincha", en tanto que el propio Romero anotó para los "Rojos".

El restante enfrentamiento finalizó igualado entre Godoy Cruz y Tigre, 1 a 1, gracias a las conquistas de Hernán López para los mendocinos y Mateo Retegui -de penal- para el equipo de Victoria.



HURACÁN .................. 0

RIVER .......................... 3



Cancha: Huracán.

Árbitro: Facundo Tello.

Goles: Salomón Rondón 2 -uno de penal- y Ezequiel Barco -de penal- (RP).

Incidencia: fue expulsado Patricio Pizarro (H).



BOCA ........................... 1

COLÓN ........................ 2



Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Goles: Ramón Ábila (C)



NEWELL'S ................. 0

CENTRAL ................... 0



Cancha: Newell's Old Boys.

Árbitro: Pablo Echavarría.

No se marcaron goles.



GODOY CRUZ ........... 1

TIGRE ......................... 1



Cancha: Mendoza

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Goles: Hernán López (GC) y Mateo Retegui -de penal- (T).



INDEPENDIENTE..... 1

ESTUDIANTES ......... 2



Cancha: Independiente.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Goles: Zaid Romero (I); Jorge Rodríguez y Zaid Romero e/c (E).



LAS POSICIONES

River Plate es el líder con 24 puntos; San Lorenzo lo sigue con 20; Talleres tiene 19; Rosario Central 18; Lanús y Racing Club 17; Platense 16; Defensa y Justicia, Newell's Old Boys y Belgrano 15; Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Estudiantes y Central Córdoba 14; Instituto y Godoy Cruz 13; Sarmiento, Huracán y Tigre 12; Gimnasia y Esgrima 11; Banfield 10; Colón, Independiente y Barracas Central 9; Arsenal y Atlético Tucumán 8 y Unión 7.