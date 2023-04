En Pascuas, la casa quedó en orden

El domingo de Pascuas le trajo tranquilidad a 9 de Julio. Y con dos goles convertidos por jugadores de la casa, como Sebastián Acuña y Maximiliano Aguilar sumó sus primeros goles y puntos en el Federal A.

El equipo de Barbero empezó bien el partido, con decisión de jugar en campo contrario y con buena dinámica e intensidad, tratando de sorprender al elenco salteño. En ese contexto hubo una jugada en que hubo una clara mano de un defensor cuando Peralta se metió en el área e intentó tirar el centro, cuando iban apenas 3 minutos. El pedido de penal no cobrado puso bastante nervioso a algunos jugadores y al propio entrenador local, que recibió una tarjeta amarilla de Correa.

Cuando el partido se había tornado parejo, a los 19 minutos Aguilar se demoró un tanto en el traslado en una zona peligrosa de su campo, salió la contra salteña luego del quite de Cerica y avanzó de frente al arco Emiliano Blanco que con un remate desde unos 23 metros derrotó al debutante Grinóvero, que prácticamente no había intervenido hasta ese momento.

Más allá de arrancar otra vez perdiendo, lo bueno fue que el León mostró rebeldía y siguió con la búsqueda, aún dentro del clima de nerviosismo por algunos fallos equivocados del árbitro. Y fue asi que tuvo su premio a los 40' con un espectacular gol de Sebastián Acuña, que tomó la pelota en línea de rebote y desde unos 30 metros clavó un derechazo que se coló en el ángulo superior derecho de Cosentino.

Ese gol le dio otro ánimo al equipo juliense, que en el segundo tiempo fue por más. Y fue así que tuvo su premio pasado el cuarto de hora, cuando Salcedo fue a una pelota dentro del área y fue agarrado claramente. Correa marcó el punto del penal y Maximiliano Aguilar se hizo cargo con mucha decisión, poniendo la pelota contra la izquierda del arquero salteño.

De allí en más 9 de Julio tuvo otra serenidad para encarar lo que restaba del encuentro, sabiendo que estaba ante la gran chance de obtener sus primeros tres puntos ante un rival de fuste. Y mantuvo el orden para lograrlo, más allá de jugar el último cuarto de hora con un hombre menos por la expulsión de Centurión.

Cabe acotar que a los 39 minutos el partido se interrumpió por un problema en el sistema lumínico, y tras la reanudación el León logró hacer realidad el objetivo. Ahora tiene 3 puntos y el karma no de convertir quedó atrás, en este caso gracias a dos jugadores de la casa, como Acuña y Aguilar, sumado a esa entrega para ir a cada pelota que puede ser el camino para hacer realidad el desafío de mantener la categoría.



9 DE JULIO 2 - GIMNASIA 1

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba). Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y Luis Ortiz (Santiago del Estero). Cuarto árbitro: Néstor Cáceres (Santiago del Estero).

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonathan Bogado, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar, Brian Peralta (65' Agustín Costamagna) y Wilson Ruiz Díaz (85' Franco Baudracco); Fernando Nuñez (65' Agustín Burdese) y Maximiliano Ibáñez (77' Agustín Vera). Sup: Joaquín Gómez, Juan P. Dangelo, Agustín López, Nahuel Pereyra y Román Bravo. DT: Maximiliano Barbero.

Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Ivo Cháves, Guido Milán, Daniel Abello, Rubén Villarreal (72'' Gonzalo Tarifa); Fabricio Rojas (45' Exequiel Narese), Matías Birge (72' Adrián Toloza), Walter Busse y Joel Martinez (56' Ignacio Sanabria, 85' Daniel Carrasco); Emiliano Blanco y Ezequiel Cerica. Sup: Enzo Vazquez, Marcos Tallura, Jeremías Rosales, Alvaro De Gaetani. DT: Rubén Darío Forestello.



Primer tiempo: a los 19' gol de Blanco (GyT) y 41' gol de S. Acuña (9).

Segundo tiempo: a los 19' gol de Aguilar -p- (9).

Incidencia: a los 32' ST exp. Centurión (9). Amonestados: Aguilar, Nuñez, Acuña, Burdese (9); Martinez y Narese (GyT).