Unión volvió al triunfo ante Douglas

Unión de Sunchales dio vuelta el resultado ante Douglas Haig de Pergamino y se impuso como local por 2 a 1, en uno de los partidos de la quinta fecha de la Zona 3 del Federal A. La visita, que perdió el invicto, lo ganaba con gol de Lucas López a los 39 minutos del primer tiempo, de penal tras infracción de Ruffinetti ante Siergiejuk. Pero en el complemento Pedro Mune, a los 11' en una jugada polémica porque la visita reclamó por un fair play no cumplido por el equipo sunchalense, y Alexander Ponce a los 38', capitalizando un tiro de esquina, le permitieron al dueño de casa lograr su segundo triunfo de local y recuperarse de la caída de la fecha anterior en Concepción del Uruguay.

El Bicho verde formó inicialmente con Agustín Ruffinetti; Alexander Ponce, Matías Barrientos, Alexis Niz y Román Barreto; Manuel Vargas, Santiago Paulini, Matías Grandis y Gonzalo Schonfeld; Pedro Mune y Adrián Rodriguez. DT: C. Molins.

Douglas Haig alistó a Juan Ignacio Carrera; Pablo Cuevas, Lucas López, Agustín Osinaga y Mariano Mauri; Juan P. Miño, Brian Meza, Rodrigo Caballucci y Tomás González; Pablo Mazza (c) y Mauro Siergiejuk. DT: Gustavo Raggio.



MAS PARTIDOS

En los restantes encuentros del grupo jugados ayer se dieron estos resultados: Defensores de Pronunciamiento 0 - Sportivo Las Parejas 3 (Brian Parada, Maximiliano Romero y Jonatan Font) y Sportivo Belgrano de San Francisco 2 (Jeremías Giménez y Gonzalo Ramirez) - Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0.

Posiciones: Sp. Las Parejas 12 puntos; Independiente 8; Sp. Belgrano, Douglas y Unión 7; El Linqueño 6; Gimnasia 4; Defensores (VR) 2; DEPRO 1.

Próxima fecha (6ª): Douglas Haig vs. Sp. Belgrano; Gimnasia vs. Defensores de Villa Ramallo; Independiente vs. DEPRO y Sportivo Las Parejas vs. El Linqueño. Libre: Unión de Sunchales.