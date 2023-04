El cuarto intermedio de Semana Santa

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe.- Todas las definiciones políticas pasaron para después de Pascuas de Resurrección cristiana (hasta el miércoles 13 la comunidad judía conmemora su Pésaj o Pascua Judía). La presentación en sociedad del “frente de frentes”, congresos y convenciones partidarias, anuncios de precandidaturas, anuncios gubernamentales y resoluciones institucionales judiciales - parlamentarias (nuevos funcionarios en el MPA y SPPDP). Este miércoles 12 estaremos a exactamente un mes del cierre de listas provinciales; casi una semana antes será para las alianzas que este año, a diferencia de los anteriores darán que hablar, debido a que se están delineando varios frentes para acceder a la gobernación, pero básicamente a bancas en la Cámara de Diputados. Mientras la sociedad asiste, absorta, a un acelerado proceso de descomposición político-económico a nivel nacional de impredecibles -pero no buenas- consecuencias.



"FRENTE DE FRENTE" CON AL MENOS

5 ASPIRANTES A GOBERNADOR

Disuelto en los hechos lo que fue el exitoso FPCyS durante 12 años, el martes 25 de abril en la fundacional Cayastá, 10 partidos (la mayoría del por entonces frente gobernante), junto con la marca nacional Juntos por el Cambio y otros sectores, alumbrarán una nueva coalición cuyo nombre se está definiendo por estas horas. Llegarán a Santa Fe La Vieja con al menos cinco aspirantes al Sillón del Brigadier, de los cuales se presume que decantarían en no más de tres el 12 de mayo.

Además del radical Maximiliano Pullaro que recorre la Provincia desde el año 2021, su correligionario Dionisio Scarpín insiste en que será precandidato a gobernador, e invierte tiempo y dinero en cartelería, reportajes y spots en redes para la instalación de su imagen; mientras otra radical, Carolina Losada (quien le dijo a este Diario que después de Pascuas “terminaré de definir”) a menos que diga que no, por imperio de medios y colegas su decisión por el “si” habría perdido el factor sorpresa, sobremanera después del acto del sábado 1º en la ciudad de Vera, que prácticamente ofició como lanzamiento de campaña.

La socialista Clara García no lo dirá públicamente aún, respetuosa de los tiempos del Partido que tendrá su congreso el sábado que viene, pero se presume será precandidata también a gobernadora; junto con la “pichettista” Betina Florito quien sí lo manifiesta abiertamente.



EN EL PERONISMO LOS

PLANETAS SE ALINEAN

El peronismo también tendrá su congreso partidario el próximo sábado 22 para definir su política de alianzas, que se conjetura transitaría por los carriles que el debate, intenso en esta etapa de retener el gobierno ante adversarios que se pertrechan decididos a ganar, podrían considerarse “normales”. A menos que Omar Perotti y su línea Hacemos Santa Fe decidiera hacer rancho aparte (decisión que se sabría horas antes del cierre de listas).

El cuadro de situación en el peronismo es el siguiente: para pelear por la continuidad en la Casa Gris esta semana anunciará su precandidatura a gobernador Roberto Mirabella, presupuesto delfín de Omar Perotti (quien junto con Marcos Corach y Alcides Calvo conforman la “mesa chica” de Omar, desde lo político y humano).

Mirabella aguardará a quienes deseen competirle en esa categoría a saber: Marcos Cleri (La Cámpora), Leandro “Kiko” Busatto (La Corriente) y la gran incógnita, Marcelo Lewandowski. Con excepción del “polaco”, Cleri y Busatto fatigan los caminos de la Provincia para pescar en el mismo estanque el voto kirchnerista.

Del electorado peronista “no K” e independiente, se estaría ocupando Mirabella.

En política nadie puede alegar desconocimiento de las leyes (no escritas). ¿Quién podría ganarle unas PASO al “caballo de comisario”?. Nadie. Es por ello que el resto del mundo se prepara entonces para que Perotti no meta SU mayoría en la grilla de diputados, se supone que encabezada por él mismo.

Oscar “Cachi” Martínez junto a Luis Rubeo, por ejemplo, están armando una UTE electoral; y lo mismo harán otros sectores. Sin contar las listas de diputados que por ley deberán presentar los precandidatos a gobernador. Si es que al final no terminan ellos mismos encabezándolas.



NUEVOS FRENTES PARA

TODOS LOS GUSTOS

Uno de los tantos sectores evangélicos que militan la fe cristiana en la Provincia, en este caso orientados hacia el libertarismo, y con guía política-religiosa en el Partido Inspirar que creó el actual diputado provincial rafaelino Juan Argañaraz, inscribirá un por ahora innominado frente junto con los Partidos NOS y Unión Celeste y Blanco. El objetivo es que el legislador rafaelino -quien esta semana anunciará su monobloque en la Cámara- renueve su banca.

Dicen que además presentarán candidatos a concejales en la mayoría de las ciudades de la Provincia; mientras que estarían decididos a apoyar al precandidato a gobernador que lleve Javier Milei.

La izquierda también quiere dar batalla por bancas en Diputados. El Frente de Izquierda Unidad hizo la presentación oficial de la precandidatura de Jimena Sosa a gobernadora, en un acto del cual participó Cele Fierro, pre candidata a presidenta, que viene de realizar una recorrida en todo el país.

Otra ala de la izquierda, en este caso con actual y pasada representación parlamentaria también pergeñó su propio frente: Frente Amplio por la Soberanía; integrado por los Partidos Soberanía Popular de Carlos del Frade, Pares (Verónica Venas), Bases-PS (Eduardo Di Pollina), Partido del Trabajo y del Pueblo (Mercedes Meier), Alfonsinismo Auténtico (Fabián Palo Oliver), Libres del Sur (Gabriela Sosa) y SI (Alicia Gutiérrez).



LOS "POR AFUERA"

(DE LOS FRENTES)

Estaría quedando afuera de estos frentes de izquierda Rubén “Pechito” Giustiniani (Igualdad y Participación), quien dijo abrirá las listas a organizaciones sociales y dirigentes de clubes y vecinales, no formando parte de frente alguno.

La “derecha no cambiemista” que se encolumna detrás de Javier Milei, según su armadora rosarina Romina Diez va a tratar de conversar -y convencer- con Amalia Granata para que encabece la grilla de diputados provinciales (¿Fuerza Libertaria?) de Javier Milei, mientras sondean nombres para precandidato a gobernador.

Mientras tanto, Amalia Granata está trabajando en el armado de su propia lista de diputados provinciales, naturalmente encabezada por ella misma, ¿apoyando a Milei?.

A todo esto, luego de la decisión, ¿irreversible?, de “Lilita” Carrió de romper con el “frentes de frentes”, la Coalición Cívica santafesina con su presidente Lucia Lehmann a la cabeza, no tendrá más remedio que salir a pescar votos remanentes (de los grandes frentes) en el estanque de los “independientes” (que también nadan en el variopinto “frente de frentes”), donde además tirarán las redes los dos coaliciones de izquierda antes mencionados.

Otro peronista que también irá “por afuera” será Gustavo Marconatto bajo el nombre “Escucharte”, con anuncio de precandidatura el próximo martes 18.

Según analistas, todos estos sectores “allende las dos grandes confederaciones” (peronismo y frente de frentes), pugnarían por el 25% de los votos remanentes en las PASO. Poco para repartir entre tantos.

Después de este domingo de Pascuas, comienzan las roscas políticas.