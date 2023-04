Rodríguez Larreta se enfrenta a Macri por la elección en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, resolvió realizar una "elección concurrente" en la ciudad de Buenos Aires con Boleta Única. La resolución llega tras los cuestionamientos del ex presidente Mauricio Macri, minutos antes, en Radio Rivadavia, desde donde señaló que los cambios en el sistema electoral "sería ir en contra de los vecinos porque es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas, dos urnas y dos boletas".

En una muestra de "autoridad y autonomía", Rodríguez Larreta realizará los comicios porteños el mismo día, pero con distinto formato a las nacionales, según precisaron fuentes del riñón larretista a NA.

Además, sostuvieron que no se modifican las reglas del juego porque "están parados" sobre el código electoral de la ciudad de Buenos Aires y agregaron que la decisión final se tomará el lunes. Se trata de una decisión que le corresponde por ley al jefe de Gobierno, quien tiene potestad para adoptarla, y que respeta el código electoral vigente de la Ciudad (ley 6031), que aprobó por amplia mayoría la Legislatura en octubre de 2018.

La ley establece la Boleta Única, formato papel o electrónica, una bandera de Juntos por el Cambio desde el inicio de su gobierno en 2015.

Durante la gestión de Macri, la ley fue discutida y votada en el Congreso, en el marco de sesiones extraordinarias, pero la oposición la trabó y no salió.

El sistema de voto se utiliza actualmente en provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta, Mendoza y Capital Federal, y en una elección ejecutiva de CABA en 2015, que terminó en balotaje entre Rodríguez Larreta y el senador Martín Lousteau.

En tanto, en 2019 se decidió unificar con la nacional por el contexto de ese momento.

Teniendo en cuenta la ley electoral porteña, la convocatoria a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) deben realizarse "al menos ciento veinte (120) días corridos antes de su realización". Por esa razón, desde el equipo de Rodríguez Larreta apuran la definición que podría ser comunicada este lunes.



REACCIÓN DE MACRI

El ex presidente Mauricio Macri envió ayer un mensaje por elevación al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se encuentra en horas de definición respecto al cronograma electoral en la Ciudad de Buenos Aires, y cuestionó un potencial desdoblamiento de los comicios.

"No creo que Horacio desdoble las elecciones en la Ciudad. Sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del estado, más tiempo de votación, más filas, urnas, boletas", expresó Macri en diálogo con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

En la misma línea, agregó: "No hay que cambiar las reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar algo para complicarle la vida a la gente". "Mis queridos porteños son autónomos e independientes. No vuelcan su voto hacia un espacio solamente por cambiar de día la elección. Desdoblar es complicarles la vida", argumentó Macri.

