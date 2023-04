Exceptúan adicionales de Ganancias y benefician a 600 mil trabajadores

Tras un acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la Confederación General del Trabajo (CGT) se resolvió exceptuar del pago del Impuesto a las Ganancias una serie de adicionales de convenio, lo que beneficiará a unos 600 mil trabajadores en relación de dependencia.

La mejora salarial de bolsillo, según los rubros en los que se desempeñe cada empleado, será de hasta un 16 por ciento, indicaron fuentes de la cartera económica. Entre los conceptos que ya no pagarán el impuesto, generando un impacto positivo en los salarios de los trabajadores alcanzados, se encuentran los bonos de productividad, el fallo de caja y conceptos de naturaleza similar; los de movilidad, los viáticos y otros compensaciones análogas, y la horas extras, adicionales por turno rotatorio e ítems similares.

Según trascendió desde el Ministerio de Economía, durante la semana Massa mantuvo reuniones con la cúpula de la CGT en distintos momentos, de las que participaron Hugo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Jorge Solá, con quienes negoció los detalles de la medida.

La norma se oficializaría este lunes mediante un dictamen de la Subsecretaría de Ingresos Públicos (SSIP) junto con una resolución del Ministerio de Economía y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De los alrededor de 600 mil trabajadores beneficiados con la medida, 270 mil corresponden a la provincia de Buenos Aires, 75 mil a la Ciudad de Buenos Aires, 4.400 de Catamarca, 4890 a la de Chaco, 11.800 de Chubut, 48.800 de Córdoba, 7.200 de Corrientes, 15.300 de Entre Ríos, 5 mil de Formosa, 5.500 de Jujuy, 7.400 de La Pampa, 3.600 de La Rioja, 21.600 de Mendoza, 8.200 de Misiones y 12.707 de Neuquén.

También se verán favorecidos 10.600 trabajadores de Río Negro, 7.400 de Salta, 7.200 de San Juan, 6.300 de San Luis, 3.800 de Santa Cruz, 46.400 mil de Santa Fe, 4.400 de Santiago del Estero y 14.300 de Tucumán.



FUERTE APOYO

SINDICAL A LA MEDIDA

Los secretarios de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano salieron a respaldar al ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que se anunciara que se exceptuará para el cálculo del Impuesto a las Ganancias los diferentes adicionales de convenio.

En un comunicado emitido por su cuenta de Twitter Daer destacó la "rápida respuesta del ministro de Economía" para resolver un pedido que se le había elevado desde la CGT, mientras que destacó las medida como "un avance" de los asalariados.

"Desde la #CGT acompañamos la rápida respuesta del Gobierno para resolver nuestro pedido al Ministro de economía @SergioMassa, para exceptuar diferentes adicionales convencionales del cómputo en el cálculo del impuesto a las ganancias para todxs lxs trabajadorxs", destacó.

Daer señaló que "más de 600 mil trabajadorxs serán beneficiados a partir de esta decisión, que representa un aumento del salario real y un avance en favor de lxs asalariadxs".

En tanto, desde la cuenta del Sindicato de Camioneros, se indicó que "el secretario general de la CGT y Adjunto de Camioneros, #PabloMoyano apoya y acompaña el proyecto del ministro de Economía @SergioMassa para que los trabajadores no paguen ganancias en los diferentes rubros".

Mientras que además advirtieron que "está iniciativa del gobierno tiene como objetivo el cuidado salario".

También se sumó a los apoyos el titular del Sindicato de Informáticos, Pablo Lonzieme.

"Total apoyo a la iniciativa del Ministro de Economía @SergioMassa. para que [email protected] trabajadores no paguen ganancias en diferentes rubros. Cumplir con este reclamo histórico trae un alivio muy importante al deteriorado poder adquisitivo de los salarios @unioninf", expresó desde su cuenta de la red social.

Otros gremios persistieron en su reclamo para que se elimine totalmente el Impuesto a las Ganancias. Docentes de UDOCBA interpretaron que la medida implica que comenzó a darse respuesta a ese reclamo. Desde UDOCBA reclamamos que, ningún ítem que conforma el salario de los trabajadores/as docentes, pague éste mal llamado impuesto a las ganancias. El reclamo que encabezó Pablo Moyano @cgt_camioneros junto al #FrenteSindical ´el salario no es ganancia´, comenzó a dar respuesta", señalaron. (NA)