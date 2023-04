Viajaron más de 2,6 millones de turistas por el país y gastaron $95.957 millones

La cantidad de gente que viajó por el fin de semana largo de Semana Santa creció 1,5 por ciento frente al año pasado, ya que lo hicieron más de 2,6 millones de personas, y el desembolso a precios reales fue 18 por ciento mayor y en total gastaron 95.957 millones de pesos, según informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El miércoles por la tarde y jueves por la mañana, las rutas quedaron colmadas de autos. Todos los puntos turísticos del país recibieron visitantes con encuentros religiosos, pero también con festivales, competencias deportivas, ferias de emprendedores, talleres, espectáculos y actividades recreativas.

La Semana Santa es uno de los fines de semana largos más importantes del año para el turismo y esta ocasión no defraudó: 2.650.000 personas viajaron por el territorio nacional y gastaron 95.957 millones de pesos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

La cantidad de turistas aumentó 1,5 por ciento frente a Semana Santa 2022, que ya había sido muy buena impulsada por el programa Previaje, y el desembolso total, medido a precios reales, fue 18 por ciento superior.

Los visitantes gastaron, en promedio, 10.650 pesos diarios cada uno, es un 12,9 por ciento más que el año pasado (siempre a precios reales) y la estadía fue de 3,4 días, levemente por encima de la misma fecha de 2022 (3,3).

El tiempo fue bueno, con sol y nubes, pero con temperaturas mayormente agradables, que permitió disfrutar de playas, lagunas, termas, montañas, y de todas las regiones del país. Asimismo, hubo agenda en cada ciudad y no sólo para conmemorar las Pascuas. Se sumaron festivales y competencias deportivas. Algunos destacados, además de las ceremonias religiosas, fueron los vinculados a la pesca artesanal en las zonas con playas.

En lo que va del año van tres fines de semana largos, donde viajaron 6,5 millones de turistas y gastaron $229.127 millones. Continúa con mucha intensidad el ingreso de turistas extranjeros sobre todo en las zonas limítrofes.

Este fin de semana largo se destacaron particularmente los provenientes de Uruguay, Brasil y Chile, de este último sólo en Mendoza se registró la entrada de 15 mil trasandinos, según estimaciones oficiales.



EL DOBLE DE PASAJEROS EN

TRENES DE LARGA DISTANCIA

Más de 28 mil personas viajaron en trenes de larga distancia durante el fin de semana largo de Semana Santa, lo que representó el doble de pasajeros que en 2019, informó hoy el Ministerio de Transporte de la Nación. Los motivos son las medidas implementadas tendientes a la reactivación de los servicios ferroviarios, la reconexión de ciudades del interior y los precios accesibles del boleto.

El Ministerio de Transporte que encabeza Diego Giuliano, por intermedio de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, informó que se registró un movimiento de 28.078 personas en los distintos servicios ferroviarios de pasajeros a lo largo y ancho del país. Este número alcanzado representa el doble de la cantidad que hubo en el mismo período del 2019, donde se movilizaron 14.065 personas.

Al respecto, el ministro de Transporte de la Nación afirmó: "Nos llena de orgullo que se haya duplicado la cantidad de personas que eligieron a nuestros trenes para viajar durante Semana Santa. Esto reafirma lo que venimos diciendo: el tren tiene un sentido social que devuelve lo que invertimos en el sistema ferroviario".

"Entre otras cosas, lo devuelve en más turismo federal, en que estemos más cerca de nuestros afectos y en que más personas tengan la oportunidad de viajar", añadió Giuliano.

En este sentido, las 28.078 personas que viajaron en trenes de larga distancia durante el fin de semana largo se distribuyeron de la siguiente manera, en relación a la elección de los destinos: 13.746 del servicio de Mar del Plata, 1.055 de Pinamar, 4.217 de Rosario, 3.121 de Junín, 1.198 de Bragado, 680 de Pehuajó, 1.417 de Tucumán, 1.976 de Córdoba y 668 de Daract.

En este punto, si se compara con el mismo período de 2019, aumentó un 100 por ciento la venta de boletos en trenes de larga distancia tomando en cuenta todo el fin de semana largo, es decir, este año serán 28.078 pasajeros y pasajeras las que viajen en tren desde el 5 al 9 de abril, duplicando lo registrado en Semana Santa del 2019 donde fueron 14.065 personas.

Lo que ocurrió en Semana Santa acompaña lo registrado en la reciente temporada de verano, donde también hubo índices muy positivos: más de 700 mil personas utilizaron los trenes de larga distancia, lo que representó un aumento del 57 por ciento en comparación con la temporada 2019/2020.

En lo que va de la gestión, el Ministerio de Transporte de la Nación, por medio de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, ya reactivó 19 servicios ferroviarios, de los cuales 16 fueron de pasajeros y tres de cargas, reconectando 73 ciudades del interior. (NA)