La ordenanza para regular a los crematorios privados podría tardar

El proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo al Concejo en febrero pasado para que se vote en una sesión extraordinaria ese mismo mes podría demorarse más de la cuenta ante la aparición de un nuevo actor en la escena: padres de alumnos del Colegio San José, cuyo Campo de Deportes situado sobre Ruta 70 oeste se encuentra frente al flamante crematorio de la empresa CCR, que aún no puede funcionar ante la falta de un marco legal municipal.

La semana pasada, el representante de la firma, Claudio Vivas, encabezó una delegación del grupo inversor que se reunió con los concejales para explicar por qué avanzaron con la construcción sin contar con una ordenanza que regule el funcionamiento de los crematorios privados. Palabras más palabras menos, desde la empresa consideraron que contar con una factibilidad firmada por el propio intendente, Luis Castellano, era suficiente.

Sin embargo, en el Concejo frenaron el ímpetu del Ejecutivo y advirtieron que el proyecto de ordenanza que recibieron parecía a medida de CCR, por lo que plantearon un proceso "participativo" para reunirse con los funcionarios municipales y con los inversores. En el camino, apareció el Cementerio Colonial que ya había iniciado los trámites para instalar en sus instalaciones un crematorio.

Así las cosas, los ediles ya recibieron a funcionarios y a representantes de las dos empresas. Y dejaron en claro que a esta situación no se llegó por responsabilidad del Concejo sino del Ejecutivo y de CCR. A su vez, desde el DEM trasladaron las culpas a los inversores y prometieron aplicar una multa.

Hasta aquí parecía que con determinar claramente los responsables de los errores cometidos era suficiente para avanzar con la aprobación de la ordenanza. Sin embargo, el grupo de padres de alumnos del San José descolocó el tablero y plantea un incierto panorama.

La pregunta es si la actividad del crematorio contamina y en caso de ser positiva la respuesta, en qué grado. En la nota presentada tanto ante el Ejecutivo como ante el Concejo, el 30 de marzo pasado, los padres solicitaron "copia del expediente íntegro correspondiente al otorgamiento de factibilidad, estudios de impacto ambiental cumplimiento de ordenanza local vigente y todo lo obrado en lo referente al crematorio, ya edificado, emplazado frente a las instalaciones del Campo de Deportes del Colegio San José de Rafaela".

"Como padres de alumnos, menores de edad, que concurren a dicha institución utilizando dicho campo para distintas actividades con asiduidad (educación física, campamento, actos, celebración de jornadas especiales) siendo también un lugar utilizado por personas vinculadas o no a la institución para prácticas de diversos deportes y esparcimiento", señalan para justificar su interés. "Nos resulta imperioso verificar el cumplimiento normativo (proceder de funcionarios públicos y particular interesado) al que deben ajustarse, obrando en cumplimiento de la legislación local, provincial y nacional que resulta aplicables a actividades potencialmente nocivas para la salud y el medio ambiente, ambos derechos consagrados constitucionalmente como base de todos los demás derechos fundamentales. Sobre todo el deber de no ser eventualmente nocivo para los seres vivos y los recursos naturales", agrega.

Finalmente, pidieron recibir el expediente en un plazo de 10 días y anticipan que una vez analicen toda la información solicitarán una audiencia con el Ejecutivo y con el Concejo.

Los ediles admitieron que no necesariamente se apurarán a tratar del proyecto en el recinto. Y admitieron que la situación podría derivar en una nueva judicialización de una ordenanza, tal como ocurrió con la que modificó los límites agronómicos para la aplicación de fitosanitarios a partir de una demanda en el marco de la Ley provincial 10.000 de Intereses Difusos que presentaron ante la justicia civil organizaciones ambientalistas. "Deberemos ser muy prudentes con este tema", admitió un concejal, quien a su vez remarcó que "los errores con el crematorio no fueron nuestros, ahora que no nos apuren".



EN AGENDA

