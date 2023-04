El viernes frente a Aldosivi

El próximo compromiso de Atlético de Rafaela será el viernes, nuevamente en barrio Alberdi, cuando reciba desde las 20.10 a Aldosivi de Mar del Plata por la décima fecha. Será el segundo encuentro consecutivo en casa para el elenco rafaelino, que en esta fecha fue superado por Maipú de Mendoza en la tabla de posiciones, quedando ahora cuarto.BUSCA UN DELANTEROAnte la lesión sufrida por el juvenil Bautista Tomattis, Atlético está nuevamente en el mercado. Ezequiel Medrán confirmó que la dirigencia se encuentra trabajando en la búsqueda de un delantero, aunque indudablemente no será sencillo encontrar algo en este período.OTROS RESULTADOSRacing, de Córdoba empató ayer ante Mitre, de Santiago del Estero, 1 a 1, como visitante. El mediocampista Gastón Díaz (26m. PT -de penal-), anotó para el conjunto norteño y el delantero Claudio Monti (34m. ST), igualó para el conjunto mediterráneo.En la Zona A, San Martín de Tucumán goleó a San Martín de San Juan por 4 a 1, como local y se colocó en la quinta posición, con 14 puntos. Emanuel Dening (12m. PT), Nahuel Banegas (26m. ST), Brian Andrada (31m. ST) y Augusto Aguirre (34m. ST -en contra-) anotaron para el Santo local. Abel Masuero (38m. ST), descontó para el equipo cuyano.Chaco For Ever por su parte, con dos jugadores menos, le dio vuelta el partido a Deportivo Riestra, le ganó 2 a 1, en Resistencia, y salió del último lugar de la tabla de posiciones de la Zona B.El volante Lázaro Romero (51m. PT -de penal-), abrió el marcador para el equipo dirigido por Cristian "Ogro" Fabbiani; pero los ingresados delanteros Matías Romero (16m. ST) y Nicolás Silva (34m. ST) dieron vuelta el resultado a favor del equipo chaqueño.El plantel local sufrió la expulsión de Joaquín Molina (44m. PT) y de Emir Faccioli (34m. ST).