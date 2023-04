Dos muertos al caer un edificio en Marsella

En Marsella, al sur de Francia, un edificio de apartamentos de cuatro plantas se derrumbó en la noche del sábado 8 de abril. Por ahora, las autoridades informan que encontraron dos cuerpos sin vida bajo los escombros. Además, hay al menos cinco heridos. Las labores de rescate e investigación se han dificultado debido a un incendio.

"Debemos prepararnos para tener víctimas en esta terrible tragedia", advirtió ayer Benoît Payan, alcalde de Marsella, tras el derrumbe del edificio ubicado en el centro de la segunda ciudad más poblada de Francia después de París. Ocurrió alrededor de las 00:40 horas en una zona residencial en el límite del distrito de Plaine, conocido por sus restaurantes, bares y vida nocturna. Por el momento, las autoridades informaron que los equipos de rescate han encontrado dos cuerpos entre los escombros.

Previamente, habían explicado que ocho personas no respondían a las llamadas y se consideraban desaparecidas. Todas son habitantes del edificio afectado, además de un posible noveno desaparecido, residente de un inmueble vecino que también se derrumbó parcialmente.

Hasta el momento, la principal hipótesis es que el desplome fue ocasionado por una explosión, posiblemente por una fuga de gas, pero las causas exactas se están investigando.

El edificio, ubicado en el número 17 de la rue de Tivoli en el distrito 5 de Marsella, arrastró en su caída, en la madrugada, el edificio adyacente del número 15, que ya estaba parcialmente debilitado. El edificio del número 19 también resultó dañado.

Emmanuel Macron se pronunció al respecto: "Estoy pensando en los afectados y sus seres queridos", dijo el jefe de Estado en Twitter. "La investigación continúa con importantes recursos desplegados. Gracias a los bomberos y los servicios de emergencia movilizados", agregó.

Aún no se ha establecido una lista de posibles desaparecidos y los bomberos siguen combatiendo un incendio que se desató entre los escombros, lo que dificulta la búsqueda, dijo el vicealmirante Lionel Mathieu, comandante de los bomberos marinos de Marsella.

"Estamos tratando de acelerar el movimiento porque el tiempo cuenta", dijo el vicealmirante Mathieu, mientras el olor a humo persiste en el vecindario.

El ministro del Interior también explicó que la labor de los 100 rescatistas se complicó por el fuego que aún se desarrolla en medio del día bajo los escombros. "No hay que hacer nada. Hay que ver la capacidad que tenemos para calmarlo y extinguirlo. Probablemente demore varias horas más (...). Puede ser incluso más", admitió. (France24)