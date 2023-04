Cuaresma: un camino de conversión hacia la Pascua

Por Alicia Riberi



Llegamos al final de la Cuaresma, un tiempo muy importante para transformar nuestras vidas de la mano de Jesús. Estamos tan absorbidos por la cotidianeidad, por lo meramente material que dejamos de lado lo más importante, que es cambiar un corazón endurecido por uno que nos permita ser más humanos, amar a nuestro prójimo, conmovernos por lo que le sucede al otro, abrazar los valores que dan sentido a una vida que a veces se torna vacía, sin objetivos claros y contundentes.

Si nosotros nos preocupáramos más por ser mejores personas cada día, seguramente no hubiésemos llegado a esta desorientación social que no nos permite ver con claridad. Llegamos al Domingo de Ramos, en donde como comunidad revivimos la entrada de Jesús en Jerusalén aclamado con ramos en alto; nos planteamos que en pocos días fue traicionado, humillado y asesinado? Cuál será nuestra actitud como cristianos? Los mismos que vieron las maravillas que hizo Jesús en su vida pública, pidieron que lo crucifiquen, Pedro que lo amaba verdaderamente, lo negó tres veces, ahí podemos ver la debilidad humana, que nos abarca a nosotros también hoy. Es el momento de preocuparnos por elegir cual es el camino, que nos permitirá llegar al final de esta vida terrenal a la Patria Celestial. Es tiempo de comprender que Jesús nos prometió la entrada al Reino, pero nunca nos dijo que sería fácil y que no implicaría cargar grandes y pequeñas cruces. Él cargó la más grande voluntariamente, para salvarnos de nuestras miserias, de nuestros pecados, no dudó en obedecer al Padre, ni el Padre en darnos a su único hijo; reflexionemos, no merece Jesús que lo sigamos con fidelidad y no, que nos desviemos por atajos que solo conducen a la oscuridad? Momentáneamente tal vez parece más atractiva una vida de opulencia, de diversión, pero que pasa cuando todo eso se termina y se apaga la luz de la vida?

Advertimos lo que debió ser para sus discípulos que en la última cena entregue el pan y el vino como su cuerpo y su sangre, instituyendo así la Eucaristía?; y habrán comprendido la gran responsabilidad que asumían cuando les dijo: Hagan esto en conmemoración mía, instituyendo así el sacerdocio? Ver ellos que su Maestro decía que iba a ser apresado y asesinado; Él con todo el poder, siendo Dios, aceptó con humildad la voluntad del padre. Cuántos hijos actúan así con sus padres? Judas, uno de los doce, no dudó en traicionarlo por dinero, pero cómo terminó su vida cuando se dio cuenta de lo que había hecho?

En Pascua revivimos el triunfo de Jesús sobre la muerte. Es el más grande y se hizo pequeño por amor a una humanidad, que aún hoy, no muestra comprender su gran testimonio de amor, que cuando sabía que se iba al padre, nos dejó al Espíritu Santo como nuestro defensor, el Paráclito, el consolador, el que nos fortalece para seguir en la lucha.

En cada Pascua, recibimos una nueva oportunidad para entregarnos plenamente a Dios. Ojalá podamos comprender la riqueza de cada gesto de Jesús. Por ejemplo, cuando lava los pies a sus discípulos, en un gesto conmovedor de humildad, haciéndose pequeño el más grande; somos capaces de imitarlo? Y cuando dijo:- yo soy el camino, la verdad y la vida;interpretamos en esas simples palabras, la profundidad del mensaje? Nos enseña cómo debemos vivir para llegar a la vida eterna. Acepta la voluntad del Padre pero muestra su parte humana diciendo:- si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía.Sobre todas las cosas la voluntad del Padre. Cuántos hijos hacen esto hoy? Seguidamente es apresado y Judas lo entrega con un beso, a lo que Jesús responde:- con un beso entregas a tu maestro? Pedro lo niega tres veces, con todo el amor que él tenía a Jesús.

Cuántas cosas para pensar,cuántas miserias humanas que nos alejan de Dios, cuánto egoísmo, cuánta incredulidad, vieron todo lo que hizo, devolvió la vida a los muertos, la vista a los ciegos, el habla a los mudos, la movilidad a los paralíticos, la sanidad a tantas enfermedades y sin embargo, lo entregaron.Prometió que resucitaría y sus mismos discípulos se sorprendieron cuando reciben la noticia de su resurrección.

Cómo nos cuesta abrazar la fe y seguirla sin dudar y soportando todas las cruces que nos toquen llevar, pero es el único camino y en cada Pascua Jesús nos invita a iniciar o renovar el camino de la Fe.

En esta Pascua de Resurrección tenemos una nueva oportunidad de transformarnos de verdad, de llegar con humildad a Jesús y extenderle la mano para que nos guíe por el único camino hacia el Padre. El amor, la verdad, la caridad, la humildad y la oración.

Que Dios nos ilumine a todos, para aprovechar este nuevo regalo de Dios, que es en esta Pascua, la posibilidad de renovarnos, crecer y ser mejores personas.

Felicidad en esta pascua, para todos, sin ninguna distinción!!!