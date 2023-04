Se disparó la venta de repelentes para los mosquitos en la ciudad

El fuerte aumento de casos de dengue en Rafaela y en toda la provincia en general disparó la demanda de repelentes de mosquitos, insectos que son los principales transmisores de esas enfermedades. Esto comenzó a darse durante las últimas semanas, donde las ventas de esos productos en la ciudad se incrementó alrededor de un 50% con relación al verano pasado y sus precios se movieron conforme a los índices de inflación, como no podía ser de otra manera.

En relación a esta situación un tanto inédita, en las farmacias rafaelinas se pueden comprar repelentes en sus diferentes versiones con precios que oscilan entre los $700 y $1.000, en especial los más básicos en aerosol, como el Off. Sin embargo, a pesar del aluvión de clientes que llegan en busca de un antídoto contra el mosquito Aedes Agyptis, por el momento no hay problemas de desabastecimiento, porque las farmacias locales, en su mayoría, pudieron conservar el stock que habían recibido a principios del verano. "A diferencia de años anteriores, en este 2023 hay stock de repelentes. no hay muchas marcas, pero sí hay varios productos. Está la particularidad que durante este año han salido nuevas versiones dentro de una línea que es para bebés y niños menores de 2 años, entonces la gente tiene una gama más amplia, con más variedades para adquirir los repelentes", le comentó a este Diario un farmacéutico amigo.

"En cuanto a los nuevos productos que han salido, en crema y en aerosol para bebés y niños, están en 1.700 pesos aproximadamente. Podemos decir que las ventas han crecido bastante durante los últimos días o a diferencia del mes pasado. Y en cuanto a los precios en comparación al año pasado, han subido entre un 30% y un 40%", agregó el entrevistado, quién acotó también que el producto más pedido por el público es el aerosol de extra-duración, que presentan mucha diferencia con relación a las cremas, ya que se pueden se consiguen por $1.800 y $2.300 de acuerdo a las marcas. Esos son los productos que más pide la gente. Y son los que se recomiendan para que a la gente los utilice a la mañana temprano, cuando el mosquito tiene mayor actividad, entre las 6.30 y las 10. Se debe rociar la ropa y la piel expuesta”.

Esta temporada estival fue atípica porque casi no hubo mosquitos y de esa forma los comercios del ramo pudieron mantener prácticamente intacto el stock de repelentes, con el que en definitiva se puede hacer a este brote algo “tardío” de dengue, que se está incrementando prácticamente desde que comenzó el otoño con las llegadas de las primeras lluvias importantes del año luego de muchos meses se sequía intensa.

De todos modos, el panorama no es el mismo en los supermercados mayoristas de la ciudad, donde no ha quedado casi nada de cremas, que son los productos más económicos, spray y aerosol como para combatir a los mosquitos. Y al mismo tiempo, también hay algo de escasez en cuanto a los espirales y tabletas de Fuyi, quedando prácticamente vacías las góndolas de estos productos.



NO USARLOS EN

BEBES DE DOS MESES

Sobre este tema, el uso de los repelentes, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la 2ª Circunscripción, Leonardo Jurado, que abarca no sólo a Rosario sino a profesionales de buena parte del sur de la provincia, hizo una advertencia sobre el uso de estos productos en niños menores de dos meses hace unos días en diálogo con La Capital. “Ahora, la recomendación que estamos haciendo es no utilizar ningún tipo de repelentes en bebés de esa edad. No hay que usar cremas con citronela ni nada. Se recomienda sólo de protección físicas como el uso de tules o redes sobre cunas o camas. Para las criaturas de dos meses a dos años se recomienda el uso de repelentes que contiene icaridina" detalló. “La citronela se en niños mayores de 2 años, pero su protección tiene un tiempo muy limitado. Es el inconveniente que presenta. Hay que renovar la aplicación sobre la piel permanentemente porque su efecto dura muy poco. Todos esos repelentes tienen una protección de entre 2 y 6 horas”, agregó Jurado.

En ese sentido, destacó que en las farmacias de las localidades más pequeñas puedan verificarse algún faltante de repelentes, pero lo atribuyó a la cuestión de estar más lejos de los centros de distribución. “En algunas localidades del interior puede haber faltante de estos productos”, indicó Jurado. “El año pasado no tuvimos esta cantidad de casos de dengue, pero sí hubo faltante de repelentes en pleno verano, que no se dio en éste último. Estamos muy atentos a los stocks que nos marcan las droguerías y ya nos avisaron que los productores están haciendo un reparto de remanente a los proveedores. Las industrias siempre se quedan con un remanente por si hay que hacer un refuerzo especial. Eso se está distribuyendo”, dijo Jurado. “En principio hay stock, pero quedan los más caros, pero hay repelentes. Entre el año pasado y este hubo un aumento del 50%. Desde que los medios comenzaron a informar sobre el dengue comenzó a subir la venta, un. Lo que no aumentó fue el precio. Mejor dicho, siempre acompañó a la inflación. Es decir que ahora cuestan el doble que el año pasado”, advirtió el profesional.



PARA LOS MAS GRANDES

Ya para los niños, adolescentes y adultos, son muchas las recomendaciones que existen a la hora de aplicarse los repelentes contra mosquitos. Lo más básico, en especial en esta época del año, donde todavía tenemos temperaturas superiores a los 25ºC, es que si usamos mangas cortas o pantalones cortos, lo ideal sería ponerse crema sobre la piel y utilizar los aerosoles sobre la ropa, ya que también es necesario hacerlo. Igualmente, algunos productos nuevos tienen 10 horas de protección, lo que hace que estemos un tiempo más protegidos, pero siempre es recomendable volver a aplicarlos nuevamente antes de ese tiempo, y más teniendo en cuenta si uno va a estar mucho tiempo al aire libre o en zonas donde haya pastos altos o aguas estancadas.



FUMIGACIÓN ESPACIAL

Por último, y cambiando de tema, la semana pasada se puso en marcha el operativo de fumigación espacial en Rafaela. Se trata de un operativo que se realiza en los horarios donde el mosquito se encuentra volando, en acción o actividad, o sea, a la mañana temprano y a la tardecita, o durante el mayor tiempo que se pueda se hace este trabajo de termonebulización de las áreas donde hay casos positivos, ya sea en las manzanas donde se encuentran esos casos positivos y también a las 9 manzanas que rodean a esos casos positivos. En algunos barrios de la ciudad se está fumigando prácticamente todo el sector debido a la gran cantidad de casos que hay en esos lugares. No obstante, no se fumigan barrios sin casos, por eso las autoridades sanitarias locales advierten que es muy importante que se haga la denuncia a través de los médicos o el bioquímico para que completen la ficha epidemiológica y así poder tener la información de dónde se encuentran los casos y posteriormente llevar a cabo la correspondiente fumigación de las manzanas. Igualmente, como todavía no hay una vacuna contra el dengue, se recomienda realizar los correspondientes descacharrados de patios, que es la medida más eficaz de poder combatir la enfermedad.