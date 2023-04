El Museo de Bellas Artes rinde homenaje a Picasso

“Pongo en mis cuadros lo que amo”, Picasso, 1936.

Al cumplirse 50 años de la muerte de Pablo Picasso, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se suma a los homenajes que el mundo del arte le rinde al artista español con la muestra Picasso en el patrimonio del Museo, que reúne más de 30 obras entre dibujos, grabados, cerámica y pinturas que pertenecen al acervo institucional.

En la muestra, siguiendo el recorrido propuesto, se puede ir descubriendo (parte de) la vida y de la obra de Picasso; desde sus inicios, ya que hay expuestos algunos de sus primeros grabados, y a lo largo de su carrera con acuarelas, dibujos, un óleo de gran formato y hasta cerámicas, una técnica que aprendió a los 65 años.

A través de estas creaciones, pueden verse las principales temáticas en las que el español trabajó durante su vida, como las mujeres, los ateliers, la situación política, la tauromaquia y los animales fantásticos.

La muestra puede visitarse de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, en la Sala 33 del Museo Nacional de Bellas Artes, en Avenida Libertador 1473, en la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido es una idea de Paola Melgarejo, la curadora de la muestra, quien explicó las particularidades de esta exhibición y también de la vida del artista español.

Melgarejo es investigadora del Bellas Artes y especialista en arte europeo del siglo XIX y XX,. Según ella, Picasso experimentó en todas las técnicas y lenguajes de las artes plásticas durante su carrera. De joven quiso aprender grabado, que entonces no se enseñaba en las academias y a los 65 años decidió aprender cerámica.

Además, fue cambiando hasta cuando le iba bien y tenía éxito: después de catapultarse con el cubismo, lo abandonó por un tiempo en un período que se conoce como el retorno al orden. “Fue un innovador. Me parece que ese riesgo que él tomaba en todo momento es algo destacable”, sostiene Melgarejo.

Entre las obras en exhibición, datadas entre 1905-1959, se encuentra Mujer acostada, óleo de gran formato de 1931, una pieza mayor del acervo del museo, en la que está representada Marie-Thérèse Walter, madre de su hija Maya.

El pintor representó a las mujeres que marcaron su vida, y que se reiteran por etapas, como parte de sus búsquedas experimentales en torno a la figuración y al cubismo.

“En la exposición quisimos reivindicar que no eran sólo sus musas estas mujeres porque las mujeres que aparecen representadas fueron sus parejas y en general fueron mujeres que tenían su propia vocación, su identidad”, cuenta Melgarejo.

Pablo Picasso, un artista único

Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, al sur de España, en el seno de una familia burguesa. Empezó a pintar a los ocho años, bajo la guía de su padre, José Ruiz y Blasco, pintor y profesor de dibujo. A los catorce años, comenzó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Barcelona y más tarde los siguió en la Academia de San Fernando, en Madrid.

Ya de niño mostró un talento excepcional para la pintura y fue un destacado estudiante de las academias de arte, pero encontró esta enseñanza anticuada y la abandonó.

A los 22 años se fue a vivir a Francia y se instaló en el viejo edificio conocido como el Bateau-Lavoir, en el barrio parisino de Montmartre. Allí es donde sus amigos pintores le enseñaron la técnica del grabado. En esta etapa de juventud buscó su propio estilo, realizó sus obras de los períodos azul y rosa, en pinturas protagonizadas por mendigos y arlequines, y en 1907, comenzó a experimentar con el cubismo en su pintura Las señoritas de Avignon.

Como cuenta Paola Melgarejo, “fue un artista siempre en la búsqueda de técnicas novedosas”, que nunca dejó de experimentar lenguajes nuevos en el transcurso de su vida.

En compañía de poetas y pintores como Guillaume Apollinaire, Amedeo Modigliani y Juan Gris, tuvo una vida bohemia. Durante los años siguientes, junto a Georges Braque, practicó el cubismo analítico (representando las figuras desde múltiples puntos de vista), y el cubismo sintético (a partir de unas formas esquemáticas en las que incorporó los papeles pegados). Sus obras empezaron a ser adquiridas por importantes coleccionistas, como la escritora estadounidense Gertrude Stein, y marchands Daniel-Henry Kahnweiler y Ambroise Vollard.

En 1917 colaboró con diseños de trajes y decorados para la de Ballet Ruso, dirigida por Sergéi Diágilev. Entonces conoce a Olga Khokhlova, una bailarina rusa, con la que se casó y tuvo a su hijo Paulo.

En la década del veinte, su fama se acrecentó y vendió gran cantidad de obras, y entró en contacto con diferentes círculos artísticos, como los escritores de la “Generación perdida”, los integrantes del grupo surrealista, y con diseñadores de moda, como Gabrielle Chanel, y los bailarines y coreógrafos ligados al Ballet Ruso, ya que siguió realizando diseños para esta compañía.

A diferencia de muchos otros pintores, Picasso se hizo tremendamente famoso durante su vida y también cosechó fortuna y pudo vivir de su producción artística.

Durante la Guerra Civil española, en 1937, influenciado por la postura política de la pintora y fotógrafa Dora Maar, su pareja por entonces, pintó uno de sus cuadros más famosos: el Guernica. Tras la ocupación alemana de París en junio de 1940, mientras el Guernica se exhibía en varios países, su arte fue calificado de “degenerado” por el nazismo.

Tras la Liberación de la ciudad en agosto de 1944, se afilió al Partido Comunista Francés. Esta postura antifascista le impidió volver a su país, ya que la dictadura de Francisco Franco se extendió hasta después de su muerte.

En 1952, Picasso conoció a Jacqueline Roque, quien había empezado a trabajar en Madoura como vendedora. Él tenía 71 y ella 25. Sería su última esposa y a quien pintaría repetidamente durante los siguientes veinte años. También se dedicaría a reinterpretar las obras más conocidas de Diego Velázquez, Eugène Delacroix y Gustave Courbet.

Picasso murió a los 91 años por un edema pulmonar en su casa de Mougins, el 8 de abril de 1973. NA