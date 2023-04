El lago de los Cisnes abre la temporada de ballet del Colón

"Odette, viendo que su amado muere, se suicida para que su amor continúe fuera del plano terrenal. Si bien es catastrófico el final, también se puede ver como que la bondad triunfa sobre la maldad. La Justicia Divina triunfa, al menos para los que creemos en Dios y la vida eterna", dijo Juan Pablo Ledo, quien interpreta al Príncipe Sigfrido.

Con coreografía de Mario Galizzi, los cuatro actos de la obra inaugurada en 1877 se mantendrán igual, aunque el coreógrafo decidió unificar el primer y segundo acto y el tercero con el cuarto, dejando un intervalo a la mitad.

"Este ballet -opinó la bailarina Camila Bocca- creo que es maravilloso por sí solo. Sería una pena modificarlo. Las modificaciones que se suelen hacer, por ejemplo, son si Odette y Odile son la misma persona o no, aunque creo que igualmente mantienen la esencia del ballet que no se ve modificada. Cambiar la historia sería una lástima porque es hermosa así como está".

Bocca, justamente, interpretará a la malvada Odile y a la enamorada Odette. La historia narra cómo un hechizado Sigfrido le promete amor eterno a Odette, pese a estar enamorado de Odile,

"En cuanto a lo narrativo, para esta historia que fue situada en una época específica con modismos y una cultura en la cual la palabra era la firma un contrato, cuando el Príncipe jura amor a Odile, pensado que era Odette, ya quedaba atado. Odette ve que él no se pudo dar cuenta y sale volando al bosque. No había forma de romper el hechizo, solo matándose", explicó Ledo.

"Se van pasando de boca en boca el libreto y la coreografia, pero se intenta mantener una historia, un estilo y manera de moverse. -señaló Ledo- En el caso del Príncipe, es un personaje que no es temperamental, es más bien seguro, parsimonioso, tranquilo y tiene mucha nobleza; es culto e inocente. Por más que los años van pasando, intentamos siempre revivir esa etapa en la cual fue creada esta historia. Siempre es conveniente tener el original lo más cercano posible para tener una base donde apoyarnos. Si empezamos a cambiar cosas, hablamos de otro ballet".

Por su parte, Bocca comentó: "El público se va a encontrar con una puesta hermosa, una música que es imposible no amar y una historia maravillosa. Este ballet reúne todo en una sola obra. Música, vestuario, coreografía, historia, todo increíble y desde el lado del público más aún".

Las diez funciones programadas se llevarán a cabo el martes 11 -que tendrá transmisión por streaming a través de la página web y las redes oficiales del Colón-, miércoles 12, jueves 13, sábado 15, martes 18, miércoles 19, jueves 20 y sábado 22 de abril a las 20; y los domingos 16 y 23 de abril a las 17.

Como suele suceder en el ballet, los bailarines cambian de función en función. Bocca y Ledo estarán sobre el escenario en las funciones del 12, 16 y 20. Ayelén Sánchez y Federico Fernández lo harán el 11, 15 y 19, mientras que la bailarina principal del Royal Ballet de Londres Marianela Núñez lo hará el 22 y 23, junto a Kimin Kim.



Siendo un clásico, ¿cómo piensan la interpretación cada vez que les toca?

Camila Bocca: La interpretación es un desafío como en cada ballet. Quizás es un poco más difícil porque esta vez interpreto dos personajes totalmente distintos como son Odette y Odile. Pero se encaran con mucho trabajo y mucho verse al espejo, escuchar correcciones y acumular todo eso junto a ocasiones anteriores, dónde tuve la oportunidad de interpretar estos personajes. Cada vez que lo hago tengo más material y más información y eso para un artista es excelente.

Juan Pablo Ledo: Yo ya lo bailé muchísimas veces, con muchos coreógrafos. Hoy a mis 41 años siento que puedo encontrar diferentes formas de interpretar al Príncipe, por más que el personaje tenga 21 años. Todo fluye de manera segura en mi cuerpo por haberla bailado tanto. Mi interpretación es desde un lugar profundo sabiendo bien qué sucede en cada acto. Si bien hacemos mímica, los diálogo son importantes, al igual que saber qué sucede alrededor. TÉLAM