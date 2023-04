Juani Canela volvió al podio con su tercer puesto en la Clase 2 del Turismo Nacional

Por Víctor Hugo Fux



Lo estaba necesitando y lo consiguió en un fin de semana que lo tuvo como protagonista desde la primera salida a pista y hasta que la bandera a cuadros decretó el final de la actividad para la Clase 2.

Juan Ignacio Canela, con el Gol Trend del equipo Giacone Competición no había estado a la altura de sus expectativas en las anteriores competencias, disputadas en Alta Gracia y Río Gallegos, pero en la tercera fecha del TN, desarrollada en el autódromo "Ciudad de Paraná", estuvo siempre entre los mejores.

El viernes fue la referencia al quedarse con la pole provisoria, que no pudo refrendar el sábado, al ubicarse tercero, en una jornada que lo vio finalizar segundo en su respectiva serie.

Ayer, partiendo desde la tercera fila en la carrera que le bajó el talón a otro atractivo espectáculo del Turismo Nacional, fue avanzando hasta llegar a instalarse en un momento en el segundo lugar, que sobre el final no logró sostener ante la recuperación de Alejandro Torrisi (Nissan March), quien terminó escoltando al sólido ganador Thiago Martínez (Fiesta Kinetic).

A pesar de su abandono cuando promediaba la competencia, el otro piloto rafaelino, Cristian Vaira (Gol Trend), cumplió una destacada labor, que lo proyectó a un expectante 12° puesto como consecuencia de un gran ritmo. Lamentablemente, no pudo recibir el banderazo cuadriculado, pero volvió a demostrar, en su primer año en la categoría, que está para luchar bien arriba.

Clase 2 (final - 16 vueltas): 1° Thiago Martínez (Fiesta Kinetic), en 29m54s657; 2° Alejandro Torrisi (Nissan March) a 6s493; 3° Juan Ignacio Canela (Gol Trend) a 6s927; 4° Pablo Ortega (Gol Trend) a 9s662; 5° Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) a 12s154; 6° Facundo Rotondo (Fiesta Kinetic) a 14s469; 8° Maximiliano Bestani (Toyota Etios) a 15s524; 9° Bautista Bustos (Toyota Etios) a 21s219 y 10° Renzo Blotta (Toyota Etios) a 21s531.



EN LA CLASE 3

Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) se impuso de semáforo a bandera en la final de la Clase 3. Ni siquiera en los dos relanzamientos el "Pinchito" de Lobería fue inquietado, en una carrera que dominó a voluntad y en la que el actual campeón fue escoltado por Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze).

Clase 3 (final - 20 vueltas): 1° Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), en 33m25s090; 2° Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) a 2s071; 3° Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) a 4s382; 4° Julián Santero (Toyota Corolla) a 7s041; 5° Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) a 10s450; 6° José Manuel Urcera (Ford Focus) a 10s481; 7° Antonino García (Toyota Corolla) a 11s166; 8° Fernando Iglesias (Toyota Corolla) a 11s601; 9° Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) a 12s621 y 10° Santiago Mallo (Chevrolet Cruzee) a 13s038.