"Alberto tendría que ser el candidato... sin problemas"

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cuestionó a los referentes de La Cámpora por no respaldar una eventual postulación del presidente Alberto Fernández y afirmó que el mandatario "tendría que ser el candidato... sin problemas".

"El presidente no tendría que presentarse como candidato. Tendría que ser el candidato... sin problemas. Y todos los que no trabajaron nunca o se la pasaron tirando piedras desde la otra vereda, como (Andrés) el 'Cuervo' (Larroque) o (Eduardo) 'Wado' (De Pedro), tendrían que haber sido los que acompañaran esa decisión", sostuvo el funcionario nacional.

El titular de la cartera policial cruzó a los referentes camporistas: "Se cansaron de hacer un montón de cosas tratando de doblarle las piernas al presidente y ver si aceptaba correrse voluntariamente para que fuera otro el candidato. No corresponde".

"El presidente tiene todo el derecho del mundo como todos los presidentes del mundo buscan normalmente su reelección", remarcó el ex senador nacional.

Para Aníbal Fernández, el jefe de Estado "sigue siendo el mejor candidato" del Frente de Todos y fundamentó su apoyo: "Con pandemia, con guerra, con todas las calamidades que le tocó soportar, bajó la desocupación, resolvió el tema de los tenedores de bonos, el default en pesos, la situación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

"Si nos dejáramos de molestar y tratar de hacerle tanto daño, sería posible" el triunfo del oficialismo en los comicios de este año, aseguró el integrante del Gabinete.

En ese sentido, remarcó que "la verdadera pelea es contra la derecha, no contra los propios compañeros, como han hecho con él todo este tiempo".

Por otra parte, Aníbal Fernández volvió a referirse al crimen del colectivero en La Matanza y expresó: "Es rara la cosa".

"Sigo creyendo que es una situación extraña que por monedas hagan un desastre semejante", manifestó el ministro de Seguridad, quien fundamentó su opinión al apuntar que "había un coche de apoyo, el horario, ir a robar un colectivo en un barrio de La Matanza a esa hora".

E insistió: "Que haya semejante movimiento y semejantes armas sea... ¿solamente para robarse una cartera que debería llevar nimiedades? No tiene mucho sentido".