Atlético recibe a Estudiantes de Buenos Aires en el Monumental

Atlético de Rafaela recibirá este domingo a Estudiantes de Buenos Aires en el primero de los dos juegos en continuado que tendrá como local.

A las 20, la ‘Crema’ y el ‘Pincha’ de Caseros se medirán por la fecha 9 de la zona B de la Primera Nacional. El árbitro principal del encuentro será Gastón Monsón Brizuela, quien tendrá como líneas a Marcelo Bistocco y Matías Bianchi. El cuarto será Franco Monzón.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán vienen de igualar 1-1 con Brown de Adrogué y en relación al once que presentó en dicho encuentro, para hoy, tendría tres modificaciones. Según probó el DT durante la semana.

Adentro Federico Torres, Agustín Bravo y Manuel Ignacio Lago; afuera: Matías Olguín, Gabriel Risso Patrón y Nicolás Delgadillo.

Se mantendrá el 4-1-3-2 que buenos resultados le supo dar en sus últimas dos presentaciones: vs Quilmes y Adrogué.

Entre otras de las novedades, por primera vez en la temporada aparece entre los convocados Marco Borgnino. El rafaelino ya dejó atrás las lesiones que no le permitieron estar a disposición del DT para el inicio de campeonato.

Atlético suma 14 puntos en la tabla, fue superado por el Deportivo Maipú que llegó a 16 tras ganar el viernes; y ayer empataron los líderes: Chacarita y Quilmes, y tienen 19.

Para mantenerse en ese lote, será vital una victoria ante el Pincha de Caseros.

El rival. Estudiantes de Buenos Aires acumula una racha de cuatro juegos sin victorias, con tres derrotas y un empate. Llega a Rafaela tras dos partidos de local y de perder en su última presentación 0-1 ante Aldosivi.

El comienzo de torneo había sido bueno, con cuatro victorias al hilo pero luego el conjunto de Caseros se volvió irregular.

En cuanto a bajas por diferentes lesiones el Pincha de Caseros sumó a último momento a Lautaro Parisi, el exAtlético sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Los que continúan con su recuperación son: Nahuel Zárate, Martín Ferreyra y Enzo Acosta.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Matías Fissore; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Matías Olguín, Gabriel Risso Patrón, Cristian Llama, Nicolás Delgadillo, Ayrton Portillo, Marco Borgnino, Gino Albertengo, Gonzalo Ríos. DT: Ezequiel Medrán.



ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES: Matías Vega; Delfor Minervino, Iván Zafarana, Santiago Monzón o Franco Lorenzón y Lautaro Lusnig; Martín Garnerone, Sebastián Moyarga, Gastón Bottino y Sebastian Benega; Tomás Bolzicco y Martín Garnerone. Suplentes: Lautaro Amadé, Nicolás Fernández, Diego López, Santiago Briñone, Tomás Blanco, Elías Contreras, Matías Lugo, Franco Lonardi, Nicolás González. DT: Fernando Ruíz.



Estadio: Monumental de Alberdi.

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Asistentes: Marcelo Bistocco y Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Franco Monzón.

Hora: 20.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5