"Empiecen a hacer las valijas", señaló Bullrich

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La titular del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, salió al cruce de La Cámpora, luego de que la agrupación política acusó a un sector de los medios de comunicación de impulsar un "discurso de odio" y "mentira".

"¡No insistan! ¡Empiecen a hacer las valijas! ¡El modelo de la voz única se va! Vuelve la libertad", apuntó Bullrich a través de un posteo en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, la referente del PRO subrayó: "¡Basta! Inventaron el periodismo militante. Es el que habla siempre a favor del kirchnerismo. Intentaron un país de una sola voz y no lo lograron".

La aspirante presidencial respondió así a una publicación que realizó La Cámpora en su cuenta oficial de Twitter, donde cuestionó el rol de los medios de comunicación: "Discurso de odio. Mentira. Violencia. Humillación. Hostigamiento. Deshumanización. Brutalidad. Perversidad. Crueldad. ¿De verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué?".

Además, la agrupación política hizo referencia al intento de asesinato de la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre: "No van a parar hasta que la bala salga. Esto es fusilamiento mediático. Alguien debe hacerse cargo".

Y concluyó: "Hace veinte años que Cristina y su familia es violentada de manera pública y sistemática por las estructuras más poderosas del país".



FACUNDO MANES

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, advirtió que Juntos por el Cambio "se está corriendo muy a la derecha" y criticó al "liberalismo infantil, que es pura fantasía".

El dirigente de Juntos por el Cambio remarcó que se necesita "un liderazgo que promueva la cooperación" y se quejó de que "algunos quieren hacer todo a lo guapo; el kirchnerismo quiere hacer asistencialismo anticapitalista; y hay un liberalismo infantil, con la idea de que hay que eliminar el Estado, que no haya Banco Central, que se adopte una moneda extranjera, que no haya regulación de ningún tipo a los mercados y hasta llegando a hablar de mercado libre de órganos de personas".

En declaraciones radiales, el neurocientífico señaló que "la gente tiene una frustración con los políticos, pero puede llegar a tener una nueva frustración con este liberalismo infantil, que es fantasía pura".

Al ser consultado sobre si pretende ser precandidato presidencial, Manes indicó: "Tenemos un proyecto de país y estamos dispuesto a exponerlo a los votantes y a competir en las PASO con el PRO. Con el 'Sí, se puede' no nos alcanzó. Pretendemos representar a muchos desilusionados con los gobiernos anteriores, pero en forma constructiva, sin descalificar".

"Queremos retener el voto de Juntos por el Cambio y recuperar el voto que se desilusionó con el Gobierno de Cambiemos, atraer al que nunca nos votó, al que está defraudado con el peronismo, a los jóvenes, a los sectores populares", sostuvo el legislador opositor.

En ese sentido, el dirigente radical analizó la interna de Juntos por el Cambio y criticó los acercamientos con dirigentes de derecha como José Luis Espert y Javier Milei.

"Si seguimos girando en base a la interna del PRO vamos a tener un problema en la elección, porque se está corriendo muy a la derecha la coalición y un sector del espacio le está haciendo más mimos a los libertarios, que proponen un país de fantasía, que a sectores defraudados del peronismo que nos podrían votar para un Gobierno de unidad nacional", finalizó.