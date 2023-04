Algunas cosas funcionan en teoría y luego en la práctica no salen como uno lo espera. Pero si no funciona en teoría no es de esperar que en la práctica tenga mejores resultados. Este es el caso de la ley de alquileres. Cuando se planteó en el Congreso, durante el debate en comisión todos los sectores de la economía que están relacionados a este mercado, constructoras, desarrolladores inmobiliarios, inmobiliarias y asociaciones de inquilinos se manifestaron en contra, pero se aprobó con el apoyo de los dos partidos políticos mayoritarios. Obviamente no funcionó.

El motivo del apoyo se debe a que es grato para el politiquero salir a decir "por mi ley logré que no suban los alquileres". Pero lo que no manifiestan es que, por el mismo motivo, no conviene poner un inmueble a arrendamiento, lo que deriva en una baja de la oferta y los precios, entonces, subirán al renovar el contrato. Todos los inquilinos hoy darán razón a estas líneas. ¿Cuál es la solución que encuentran ahora el ministro de Economía y el Presidente de la Nación? Dejar la ley sin efecto y dejar a todos a la buena del mercado, que los privados negocien y acuerden, sin terceros que se quieren hacer los árbitros, siendo al fin y al cabo, la solución más justa de todas.

Con esta introducción les pedimos a los dirigentes que salgan de la economía y dejen a todos a la buena del mercado que es sin dudas la mejor opción. Vamos con más ejemplos del error de intervenir en el mercado que vemos hoy.

Se interviene en el mercado del dólar, con el nefasto cepo que impide las inversiones en el país a la vez que hace surgir decenas de diferentes tipos de cambio con sus correspondientes sesgos negativos a las actividades. Por ejemplo el día miércoles a la noche, víspera del feriado de Semana Santa, con los mercados financieros cerrados por 96 horas, se anuncia un nuevo “dólar agro”. Éste tendrá un valor de $300 para los exportadores de los rubros incluidos, lo que significa que los productos incluidos, como por ejemplo el maní, algunas harinas y subproductos de los que la resolución incluye, tendrán aumentos cercanos al 40%. Además el BCRA va a comprar dólares a los exportadores de estos productos a 300 pesos por dólar, luego los importadores de cualquier mercancía le comprarán a la entidad rectora del comercio exterior, los mismos dólares a 210 pesos por unidad, contabilizando un quebranto por cada dólar de 90 pesos. Si con la medida se pretende que el sector exportador liquide unos cinco mil millones de dólares la pérdida será de 450.000 millones de pesos, los que serán afrontados con emisión monetaria y probablemente rescatados vía Lelic con su costo correspondiente. Pero observen de nuevo esto, el BCRA va a comprar un producto a 300 para venderlo a 200, como en el reino del revés de María Elena.

Esta medida arruina también los mercados de futuros, ya que éstos no van a operar esperando nuevos “dólares agro” o beneficios discrecionales para exportar y llevar reservas al virtualmente quebrado BCRA. Siguiendo con el comercio exterior, mientras hay restricciones de exportación de carnes, maíz y cerdo entre otros por qué no aplicamos medidas para fomentar la producción, ya que sin dudas será mejor ampliar la cantidad obtenida y exportar los excedentes.

Pero hay muchos más mercados intervenidos, las tarifas de servicios públicos son otros, por ejemplo tomar un colectivo en la capital del país sale menos que un café en un bar, la energía eléctrica de Buenos Aires cuesta una ínfima parte de lo que pagamos en Rafaela... y claro, la diferencia se paga con cortes y desinversión a la vez que también hay despilfarro por pagarse valores exiguos.

Con una cachetada de la realidad están descubriendo que la solución al problema de los alquileres es salir de la regulación, porqué no hacerlo de una vez en todos los mercados. Dejar la economía a la buena del mercado, es mucho mejor que dejarla a la buena del político de turno.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler