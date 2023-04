Tomás Mondino, sus dificultades para entrenar y el pedido de la pista

Cuando días pasados se viralizó el video en el que Tomás Mondino cortaba el pasto en la pista del CEF 53 con un tractor se generó un gran revuelo. El velocista rafaelino evidenció en ese momento las carencias que tiene un atleta de alto rendimiento en nuestra ciudad para poder entrenar, situación que para algunos fue exagerada pero que indudablemente mostró una realidad si de atletismo de elite estamos hablando.

En la mañana de este sábado Tomy fue entrevistado en vivo en el mismo lugar por un móvil de TyC Sports, en el programa Rumbo a París que conduce Gonzalo Bonadeo. El eje de la nota fueron esas dificultades, que son innegables, aunque en todo momento se dejó en claro que no tienen la culpa quienes son parte del Centro de Educación Física, sino que esto pasa por decisiones políticas en cuanto a presupuesto o apoyo para el deporte de elite.

"Esto es visibilizar las cosas que pasan para que entendamos el laburo que tienen que hacer los deportistas para poder entrenarse", dejó en claro el conductor del programa. En tanto, Tomás mencionó que "Ya lo vimos el año pasado con los Odesur juveniles, este año ya no sé lo que pasó pero ni el pasto nos cortan. Pero yo me enfoco en mi trabajo, que es entrenar todos los días e ir cumpliendo mis metas".

La necesidad de la pista sintética se ejemplificó, algo que alguien del ambiente conoce pero que quizás una persona no identificada con este deporte no, en que "el entrenamiento del velocista no es igual a un fondista, no es igual a otro deporte como un basquetbolista, en la velocidad es un tema muy delicado jugás contra las centésimas y a veces contra las milésimas", mencionó el juvenil que ya participó en dos campeonatos Mundiales U20 siendo una categoría inferior.

En ese aspecto, recordó que "en los inicios entrenaba en el Club Ciclista de Rafaela, tenía una pista de 200 metros pero estábamos solos, acá hay muchos atletas que entrenan y estaría bueno para mejorar la capacidad de todos. Rafaela ya está bastante grande y estaría bueno que haya una pista para poder entrenar, no un círculo de pasto".

Durante un pasaje de la nota se hizo mención a que Rafaela será una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026 y esta situación de las condiciones de entrenamiento, aunque en este aspecto cabe recordar que la decisión de inversión en cuanto a infraestructura por parte de las autoridades, serán para la construcción del nuevo velódromo ya que el ciclismo será el principal deporte que vendrá a Rafaela, junto al tiro deportivo y el skate.

En lo estrictamente vinculado a sus planes deportivos, luego de destacar el surgimiento de nuevos velocistas en el país tras su doblete de títulos en el reciente Nacional U20, Mondino expresó que "estoy contento porque hace unos años Franco Florio prácticamente no tenía rivales, y ahora somos varios en el país. Está bueno porque se puede armar una buena posta, justamente el jueves viajo a Buenos Aires para entrenar esa prueba rumbo a los Panamericanos de Santiago", acotando que a CABA va una semana al mes para tener el necesario contacto con la pista sintética.

No obstante, destacó que personalmente el principal objetivo del año pasa por los Panamericanos de Atletismo U20 que se realizarán en Puerto Rico, y que relacionado con el deporte "estoy aprendiendo inglés. Cuando rinda los exámenes para irme me iré a alguna Universidad de Estados Unidos o a Europa".