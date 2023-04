9 de Julio busca sus primeros puntos

Una nueva oportunidad para salir del mal arranque en el regreso al Federal A tendrá este domingo 9 de Julio, cuando desde las 19 reciba a Gimnasia y Tiro de Salta en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha de la Zona 4. El encuentro en el estadio Germán Soltermam será dirigido por Jonathan Correa, de Córdoba.

El retorno al fútbol profesional, y en cierto modo como podía esperarse debido al corto tiempo disponible para el armado del plantel y la realización de la pretemporada, para el León se está haciendo realmente duro y exigente. Más allá de las tres derrotas en otras tantas presentaciones, frente a Central Norte y San Martín de visitante, y Sarmiento de local en el medio, es que el equipo dirigido por Maximiliano Barbero todavía no pudo convertir goles. Y esa es una preocupación que puede ir en aumento si no se consigue torcer el rumbo en lo inmediato, logrando una mejoría en el funcionamiento ofensivo y también contundencia.

Respecto de los rivales, está claro que se trata de una zona pareja y con equipos que en mayor parte tienen aspiraciones de luchar por el ascenso. Gimnasia y Tiro es uno de ellos, dirigido técnicamente por Rubén Darío Forestello tiene un plantel de buenos jugadores que intentará llevarse un triunfo de Rafaela para no quedar más lejos de Sarmiento de Resistencia, que es el equipo de mejor rendimiento hasta aquí en el certamen.

El elenco rafaelino tuvo su último entrenamiento en la mañana del sábado, con trabajos tácticos y de pelota parada para cerrar la semana y esperar el encuentro de este domingo. Si bien la premisa es ir por los tres puntos, para el elenco rojiblanco será vital mantener el orden defensivo y no cometer los errores que le han costado caro en los dos últimos partidos. Porque ha quedado demostrado que hasta aquí no pueden dar vuelta los partidos, ante su anemia ofensiva.



INTERVENCIÓN A MARTÍNEZ

El jugador Maximiliano Martínez se sometió con éxito a una pequeña cirugía en su tobillo izquierdo, debido a una lesión sufrida durante la finalización del Torneo Regional. El lateral derecho tendrá un mes de recuperación.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba). Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y Luis Ortiz (Santiago del Estero). Cuarto árbitro: Néstor Cáceres (Santiago del Estero).

Horario: 19.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Matías Loboa, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna, Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar y Wilson Ruiz Díaz; Fernando Nuñez y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.

Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Ivo Cháves, Guido Milán, Daniel Abello, Rubén Villarreal; Exequiel Narese, Matías Birge, Walter Busse, Emiliano Blanco; Joel Martínez y Fabricio Rojas. DT: Rubén Darío Forestello.



RESTO DE LA FECHA

A las 16.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Juventud Antoniana de Salta, Guillermo González. A las 17 Central Norte de Salta vs. San Martín de Formosa, Alvaro Carranza; y Sol de América de Formosa vs. Crucero del Norte, Enzo Silvestre.



LAS POSICIONES

Sarmiento 12 puntos; Gimnasia y Tiro 7; Sol de América 6; Boca Unidos 5; San Martín y Juventud Antoniana 4; Crucero del Norte y Central Norte 3; 9 de Julio 0.