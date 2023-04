Argentina: pinceladas británicas Cuarta nota

Por José Pepe Marquínez



Les decía en mi último artículo que hoy nos íbamos a referir a la famosa tienda Harrod´s ubicada en Florida 877, en pleno centro de Buenos Aires. Se inauguró en 1914 casi simultáneamente con la Torre de los ingleses (1916).

Harrod´s tenía su casa matriz en Londres y la existente en nuestro país fue la única sucursal a nivel mundial.

El origen de la tienda londinense data de 1849, cuando Charles Henry Harrod instaló en el barrio de Kingtsbridge un pequeño negocio. Lo cierto es que el establecimiento fue creciendo con el paso de los años, a tal punto que llegó a emplear aproximadamente a mil personas. Estamos hablando de 1880.

Les decía que hacia 1914 Harrod´s se instaló en Buenos Aires, contemplando para tal decisión -sin duda alguna- la etapa de esplendor y bonanza que atravesaba nuestro país. El 31 de marzo de 1914 fue el día en que se estableció su nacimiento y para ello se lo celebró con un gran festejo.

Fue tal el éxito de la empresa que en 1915, anexó el edificio de calle Paraguay. Ocupó el predio constituido por las calle San Martin, Florida, Paraguay y Avenida Córdoba y la entrada se encontraba en Florida 886.

Tienda o Casa Harrod´s como se la conocía, contaba con siete pisos, subsuelo y terraza. Allí se encontraban las secciones perfumería, ropa, joyería y mueblería entre otras. Tenía servicio de peluquería para hombres y damas, salón de té e incluso una calesita para entretenimiento de los niños mientras los padres realizaban las compras. Ostentaba cinco ascensores de hierro forjado, pisos de roble de Eslavonia y escaleras de mármol blanco. Ocupaba cuarenta y siete mil metros cuadrados y era - acaso- la tienda más elegante y distinguida de Buenos Aires.

El edificio fue proyectado por los arquitectos Chambers y Thomas y se encuentra cerrado desde 1998. Sus interiores de estilo eduardiano se hallan como en aquel entonces y estéticamente son similares a los del legendario transatlántico “Titánic”.

Obsérvese el predicamento social de Harrod´s por aquel entonces, que la marca quedó plasmada en la letra de un tango cuya música pertenece a Francisco Lomuto y la poesía a Adolfo Herscheld y nos dice: “Todo acabó para mí/ cuando él se fue/ ya no voy a tomar thé/ en lo de Harrod´s como antes/ no uso alhajas y brillantes/ que en otros tiempos llevé… (Muñequita 1918). La mujer equiparaba al té con masas de Harrod´s con alhajas y brillantes. Todo era lujo.

En 1922 Harrod´s se fusionó con Gath y Chaves, tal vez la tienda más grande de la historia Argentina. Sus fundadores habían sido el británico Alfredo Gath y el santiagueño Lorenzo Chaves (1).

En 1977 Harrod´s fue adquirida por la firma Perez Companc y luego en 1985 pasó a manos del egipcio Mohamed Al – Faied (padre de Dody quien murió en un accidente junto a Lady Di). Aquel consideró a Harrod´s Buenos Aires como integrante del negocio. Esta discrepancia motivó un largo pleito el que terminó en un fallo a favor a la firma vendedora, es decir, la transacción no incluía a Harrod´s de Argentina.

Desde 1998 el local se abre solamente para algunos eventos culturales y en 2008 – 2009 se llevó a cabo el campeonato mundial de tango.

Se proyectaron varias posibilidades para su reapertura pero ninguna de ellas prosperó.

La semana británica, sus toallas, su ropa elegante y su confitería ya no existen. En 1998 Harrod’s cerró sus puertas.

Otra manifestación británica en Buenos Aires lo constituye la Iglesia Anglicana San Juan Bautista ubicada en 25 de Mayo Nº 276 en el barrio de San Nicolás, en pleno corazón financiero de Buenos Aires, conocido como la “City porteña”.

Allí encuentran sosiego espiritual los ingleses, escoceses y galeses, ya que los irlandeses dado su carácter de católicos, apostólicos y romanos lo hacen en templos que existen en la Capital.

La Catedral, junto al Templo Presbiteriano (desaparecido) son un ejemplo precursor por aquel entonces, del estilo neoclásico en la Argentina. Su portada es imponente, erigida sobre una escalinata que al finalizar posee 6 columnas del orden dórico. Sus ventanales cuentan con coloridos vitrales.

El escocés Richard Adams arquitecto y pintor fue su proyectista y el predio donde se construyó, donación del gobierno de Juan Martin de Rosas (1825). Allí se encontraba el cementerio de Nuestra Señora de la Merced.

En 1831 Argentina y el Reino Unido firmaron un convenio de tolerancia religiosa. Es la Catedral católica, apostólica y no romana más antigua de Sudamérica.

En 1910 se creó la Diócesis Anglicana de Buenos Aires, dejando de depender de la Diócesis de Islas Malvinas. A raíz de ello la iglesia San Juan Bautista fue elevada al rango de Catedral.

En el año 2000 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

