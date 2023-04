Preocupa el estado de salud de un bebé internado en terapia con dengue y covid

Los niños con dengue que permanecen internados en diferentes hospitales de la provincia de Santa Fe mantienen en alerta a las autoridades sanitarias locales. Según se informó en el último reporte del Ministerio de Salud de Santa Fe, hay cinco menores bajo esta condición, uno de los cuales se encuentra en estado grave en el área de terapia intensiva del Hospital Dr. Orlando Alassia de la capital provincial. En tanto, también se mencionó en el último informe que se dio a conocer el pasado miércoles, que otro menor estaba internado en el hospital de Rafaela, pero esto sucedió hace más de una semana, con lo cuál al día de la fecha no hay ningún niño internado con dengue en nuestra ciudad, según le informó ayer a este Diario el doctor Emilio Scarinci, el director del nosocomio local.

Igualmente, el que más preocupación genera, según se indicó, es el caso de un bebé de apenas seis meses que fue internado tras haber contraído dengue y al practicarle un análisis para determinar si tenía Covid-19, resultó positivo.

Con respecto al bebé, que se encuentra con asistencia respiratoria y con un cuadro de salud comprometido, se trataría de un caso importado, ya que su familia estuvo en Bolivia hace aproximadamente diez días.

Cabe señalar que en nuestra ciudad, hasta este jueves eran 756 los casos confirmados de dengue de acuerdo a la información brindada por las autoridades sanitarias locales. De acuerdo al reporte de la cartera sanitaria provincial para esta semana se informaron 1.823 nuevos casos de dengue en toda la provincia de Santa Fe respecto de la semana anterior (5.838), y el acumulado total ascendió a 7.661. El dengue se volvió prácticamente endémico en el país, donde cada vez hay más casos, y lo más preocupante es que, según las autoridades sanitarias, la mayoría de los casos son autóctonos. Significa que el virus circula a nivel local y se trata de un dato nuevo, ya que hasta ahora predominaban los casos importados.



¿CÓMO RECONOCER

AL AEDES AEGYPTI?

El dengue es una enfermedad viral trasmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. A diferencia del cúlex o el albifasciatus, el Aedes es famoso por sus patas rayadas y una especie de lira en el tórax, con líneas blanca y un detalle plateado en el abdomen, lo cual lo transforma en insecto muy atractivo en ese sentido, ya que cuenta con una coloración especial, es más chico, oscuro y antropofílico. El macho tiene antenas plumosas, a diferencia de la hembra.



¿CUÁNDO Y CÓMO PICA?

Tiene una acción diurna y lo suele hacer en lugares frescos y húmedos. El macho no pica, sí lo hace la hembra, que copula con un solo macho y después lo rechaza. Y los horarios en donde habitualmente sale a alimentarse es en la mañana temprano y a la tardecita, o sea, desde la hora 6 a 8 y de las 18 a 20 horas, aproximadamente. Vuela bajo (metro y medio como máximo) porque suele picar en las extremidades inferiores (tobillos, piernas) y además no tiene zumbido, puesto que es silencioso.



¿CÓMO SE ALIMENTA?

El Aedes aegypti no es hematófago, pero necesita del fluido para alimentar los huevos. Por lo general, al igual que otros insectos, se alimenta de jugos vegetales y sustancia azucaradas. Fundamentalmente suele frecuentar dentro del hogar, en el patio o jardín. Es un mosquito de adaptación antropofílica que se adaptó al desarrollo humano, ya que no tiene características rurales y pone los huevos en floreros, tachos, baldes, es decir, todo tipo de cacharros a la sombra y con agua.



¿CUÁNTO VUELA?

Se calcula que 100 metros de extensión (suficientes para volar de casa en casa) y vive más protegido en domicilios. La expectativa de vida es de aproximadamente 20 días, aunque la hembra vive más y fecunda una camada pareja entre machos y hembras. (Alrededor de 150 huevos en varias posturas repartidas durante esos 20 días).



TIPOS DE TRANSMISIÓN

Los Aedes aegypti son los únicos mosquitos que contagian y tienen que estar infectados para transmitir la enfermedad. El mosquito nace sano, pero hay un mecanismo de transición transovárica, en el que la hembra pone huevos infectados en algunas regiones. Y en cuanto al contagio, pica varias veces, se llena de sangre, vuela y vuelve a picar. Así lo hace durante varias veces y suele dejar ronchas a pocos centímetros de distancia. El mosquito tarda en infectarse a partir de un proceso en el que absorbe el virus y lo digiere hasta llegar a las glándulas salivales, proceso que demora unos 15 días.

Es el mismo mosquito que transmite zika y chikungunya, y existen cuatro serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Al contraer el virus de uno de los serotipos (en la provincia frecuentan el 1 y 2), el paciente queda inmunizado de por vida y tiene una inmunidad preventiva de aproximadamente seis meses para el resto de los serotipos. Terminado ese lapso, si contrae otras cepas, puede provocar síntomas más graves. También se habla de que hay altos porcentajes de asintomáticos, pero pueden llegar a infectar mosquitos.



SÍNTOMAS

Los síntomas de dengue generalmente duran entre 2 y 7 días. La mayoría de las personas se recupera en alrededor de una semana. Además, tiene un período de incubación de entre 3 a 15 días, y se divide en 3 etapas: febril (días 0 a 5 de la enfermedad); crítica (días 5 a 7 de la enfermedad) y recuperación (luego del 7° día de enfermedad).