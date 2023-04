Santa Fe: proponen hasta 30 días de arresto a "trapitos" violentos

Un proyecto de ley ingresado a la Legislatura de Santa Fe propone que se apliquen hasta 30 días de arresto a cuidacoches que incurran en extorsiones o actitudes violentas. La iniciativa corresponde al diputado provincial (UCR) Sergio Basile, quien sostuvo que la idea es modificar el Código de Convivencia "para sancionar a aquellos que fijan o exigen una contribución económica mediante violencia o cualquier forma de intimidación".

El proyecto busca sancionar a los "trapitos" que incurran en ese tipo de acciones, mientras que otras iniciativas plantean la prohibición total de la actividad. Basile indicó que la idea es "canalizar la denuncia judicial de los ciudadanos" con respecto a los inconvenientes con cuidacoches.

El legislador radical advirtió que su proyecto "está lejos de estigmatizar a un sector social porque se sabe que la economía, la pobreza, el trabajo informal, el desempleo hacen mella en esta actividad que crece año tras año".

"Entonces, queremos poner un límite, pero un límite a los violentos, a los que amenazan y extorsionan", agregó en declaraciones publicadas por el sitio del diario La Capital de Rosario.

"Primero no hay que estigmatizar ningún sector social. En segundo, en distintas ciudades de la provincia se busca la regulación de los cuidacoches. En otros la prohibición. Para nosotros esto último no da resultados", explicó.

Basile opinó que "la incorporación de esta modificación al Código de Convivencia, que establece arrestos de 10 a 30 días, será una herramienta más que suficiente para esta cuestión". "Esto se podrá discutir en la Legislatura y una vez que sea aprobada, la Justicia podrá actuar a través del Código", señaló.



UNA PROBLEMÁTICA SIN

SOLUCIÓN EN RAFAELA

Mientras tanto, en nuestra ciudad, el tema de los "trapitos" o "lavacoches" continúa siendo un grave problema y de difícil resolución desde hace varios años a esta parte. Incluso en las últimas semanas se registraron violentas disputas en la plaza 25 de Mayo, frente al mismísimo edificio de la Municipalidad de Rafaela, con lo cuál no sería descabellado que se implemente también en Rafaela un proyecto similar al presentado en la ciudad de Santa Fe para aquellos cuidacoches violentos. De todos modos, esta vieja problemática de los trapitos, es decir aquellas personas que cobran una suma de dinero por cuidar o lavar coches en la vía pública, atraviesa en mayor o menor medida a ciudades grandes y medianas del país. Rosario, Santa Fe, Rafaela e incluso Buenos Aires, donde la actividad está prohibida por ley desde hace cuatro años, registran nuevos capítulos de este tema semana tras semana.

Hace unos meses, el ministro de Gestión Pública de la Provincia, el rafaelino Marcos Corach, sostuvo que "nadie puede mirar para otro lado" al referirse a la situación que se observa en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe. El funcionario dijo que la provincia está trabajando en el tema, pero que también deben aportar lo suyo el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el municipio y los legisladores. "El trabajo en particular con los trapitos no es exclusivamente de la provincia. Nadie puede mirar para otro lado, el municipio menos; también tiene responsabilidad y no solo de control", explicó Corach al portal de Aire de Santa Fe.

No obstante, en Rafaela, la actividad de los lavacoches continúa en una zona gris, con intentos desde el gobierno municipal que más allá de resultados favorables puntuales terminaron en fracaso. Tras frustrarse el tratamiento de un proyecto de ordenanza del Ejecutivo en el Concejo, se avanzó con el decreto 48.180 a finales de 2018 cuando el propio Marcos Corach era jefe de Gabinete municipal. La norma reglamentó un marco de regulación de la actividad de lavado de vehículos en la vía pública en la Zona del Estacionamiento Controlado, que solo se permitía a quienes se inscribían en un registro municipal. En ese momento, se registraron al menos 70 lavacoches que recibieron a cambio una pechera azul. Sin embargo, con la llegada de la pandemia la iniciativa quedó en la nada cuando a partir de las restricciones por la pandemia los comercios cerraron y la circulación de vehículos se redujo sustancialmente, por lo que los trapitos no volvieron al microcentro. Ahora en cambio se encuentran nuevamente en actividad mientras el Municipio generó un programa especial para capacitar a los trapitos y lograr que puedan trabajar en clubes, gremios y otras entidades con un ingreso regular. Pero en el centro continúan apareciendo lavacoches. Y el problema se mantiene.