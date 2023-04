Hay cuatro detenidos en la causa del asesinato del chofer Barrientos

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Un nuevo sospechoso de haber robado el auto que se habría utilizado en el crimen de Daniel Barrientos, el chofer de colectivos que fue asesinado el pasado lunes en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en La Matanza, fue detenido en las últimas horas.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron a NA que la detención ocurrió alrededor de las 23 de este jueves en Virrey del Pino, en el marco de diversos allanamientos realizados en domicilios vinculados a R.P.P, el ahora detenido.

De esta manera ya son cuatro los detenidos en la causa: dos de ellos están acusados de participar en el asesinato de Barrientos, mientras que los otros dos están sospechados de ser quienes robaron el Fiat Siena el pasado 25 de marzo a un chofer de Uber.

El conocimiento de la captura del nuevo sospechoso, que será indagado en las próximas horas, ocurrió el mismo día en que se toma la declaración de una testigo y del policía que estaba vestido de civil y que habría baleado a uno de los delincuentes.

"Estamos preocupados. Agarraron al primero que se les cruzó", manifestó Ezequiel, hermano de uno de los detenidos. La familia de otro de los aprehendidos presentó ante la Justicia videos de cámaras de seguridad que mostrarían que el joven no estuvo en el lugar.

Desde este viernes temprano, una pasajera que presenció el crimen y el policía que estaba en el lugar del hecho declaraban frente al fiscal Gastón Duplaá para intentar precisar qué participación tuvo cada uno de los detenidos.

Además, en la madrugada de este viernes se anunció la excarcelación de los dos choferes que habían quedado detenidos por la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, durante la protesta por el crimen de Barrientos.

Tras la liberación de los choferes, se anunció que las 16 líneas que estaban de paro en repudio por las detenciones volvieron a reanudar su servicio.



RECONOCIDOS POR

DOS TESTIGOS

Por el momento, Alex Barone, de 19 años fue reconocido como partícipe por la mujer, no así por el policía en la rueda de reconocimiento, mientras que ambos sí dijeron que participó del mismo el otro detenido, Gabriel Barone.

No obstante, persisten dudas porque no se pudo precisar respecto a ambos qué tipo de participación tuvieron en el robo así como si alguno de los dos fue quien disparó y mató a Barrientos.



MAL EJEMPLO Y

DESUBICACIÓN

Una pelea de tránsito entre un conductor y un colectivero en el partido bonaerense de Moreno se viralizó en las redes sociales y en el video se puede escuchar el momento en el que el hombre le dice al chófer de colectivo: "Por eso les pegan un tiro, por hijos de p...", al referirse al violento hecho que dejó sin vida a Daniel Barrientos.

"Si subo, te mato", comenzó la discusión el automovilista que se puso adelante del colectivo manifestando que el chofer le chocó el vehículo y que quiso escaparse.

"¿Te la bancás? Si subo, te mato. Sos un pelotudo, le pegaste al auto que está estacionado", continuó con el reclamo el conductor al darse cuenta que el colectivero no iba a ceder en su accionar.

Ante las diversas acusaciones, el chofer de la línea 401 le dijo en varias oportunidades que no le había chocado el auto y que iba a esperar la llegada de la Policía.