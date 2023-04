No Te Va Gustar llega a Rafaela con su música

Hoy, sábado 8 de abril a las 21:30, el Estadio Ben Hur (Coliseo del Sur - Pasteur 355) se llenará de público eufórico. Luego de 10 años, No Te Va Gustar vuelve a la ciudad y el reencuentro seguro será inolvidable. En diálogo con LA OPINIÓN, el líder y vocalista de NTVG, Emiliano Brancciari, decía: "Fuimos muy bien recibidos, esperemos que el cariño siga intacto, porque la verdad pasó un montón de tiempo y creo que va a estar bueno el reencuentro".

Cabe destacar que el 2023 comenzó a pleno para la banda uruguaya. En enero se presentaron a sala llena en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata, por lo que fueron nominados al mejor recital de la temporada en los premios “Estrella de Mar”. Además, fueron parte del Patagonia Picnic frente a más de 4000 personas, en Bariloche. En febrero participaron del Cosquín Rock y completaron sus shows de verano por los puntos turísticos más importantes.

El grupo musical viene de realizar una gira internacional 2022 con 28 shows en Argentina la mayoría con sold out, incluidos dos Hipódromos de Palermo agotados, y más de 60 presentaciones con paradas en México, Ecuador, España, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia.

Luego de su gira por México, comenzarán su nuevo tramo por el país y dirán presente en Rafaela. Además, hace unos días se presentaron en la Semana de la Cerveza, en Córdoba, ante una multitud.

La comunidad disfruta cada vez más estos espectáculos musicales y son también varios los artistas que eligen a la ciudad como destino para traer su música.

Según Emiliano, hoy "va a ser una hermosa fiesta. Después de tantos años, llevamos un show que para nosotros está buenísimo y que ojalá que para los rafaelinos también. Esperamos hacer un show largo, con un montón de canciones y que la gente se vaya feliz".

Con hits como Venganza junto a Nicki Nicole, de su último álbum llamado "Luz" o de otras épocas como Ese maldito Momento, Al vacío, A las nueve, Cero a la izquierda, Chau y Verte reír, No Te Va Gustar marcó el camino musical de muchos. Poder escucharlos en vivo es una oportunidad única.

Las entradas se pueden adquirir con descuento en Faber Libros y online por www.plateavip.com.ar.