Protagonismo de jugadores de nuestro fútbol en el continente

Después de cumplida la primera fecha de las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es interesante recorrer en un simple pantallazo algunos nombres conocidos del fútbol de Rafaela y zona, en su mayoría surgidos del ámbito de torneos liguistas, que fueron noticia en esta semana inicial de los torneos de la Conmebol.



LIBERTADORES

Sin dudas el gran protagonista fue Enrique Triverio. El delantero de Colonia Aldao, surgido profesionalmente en Unión de Sunchales en el entonces Argentino A allá por los años 2008/09, luego del recorrido en los torneos de Liga Rafaelina, fue la pesadilla de River con su doblete para el The Strongest, uno de esos tantos de penal, en el 3 a 1 en la altura de La Paz por el Grupo D.

El delantero que ya tiene un extenso recorrido con sus pasos por Unión de Santa Fe, Racing, Huracán y el fútbol mexicano, entre otros destinos, puede ser la pieza clave para que su equipo se ilusione con clasificarse a la próxima ronda.

Por este mismo torneo, Patronato de Paraná no pudo sostener el triunfo ante Nacional de Medellín en la cancha de Colón de Santa Fe y acabó perdiendo 2 a 1. Juan Cruz Esquivel, oriundo de Cañada Rosquín y surgido de Atlético de Rafaela, con muchos partidos en Liga Rafaelina, fue titular en el elenco de Walter Otta que integra el Grupo H.

Por otra parte, en la derrota de Barcelona de Guayaquil 2 a 1 en Paraguay ante Cerro Porteño ingresó en el segundo tiempo el sunchalense Jonatan Bauman, surgido de Unión, en el marco del Grupo C.



SUDAMERICANA

El rafaelino Tomás Pochettino tuvo un gran ingreso en el segundo tiempo del partido que Fortaleza le ganó en Brasil a Palestino de Chile por 4 a 0 por el grupo H. Luego de su paso por River, el volante ofensivo trata de afirmarse en el elenco de Juan Pablo Vojvoda y en este partido anotó en los minutos 30' y 49' del segundo tiempo.

Asimismo, confirmando su gran momento en Estudiantes de La Plata, el lateral derecho ex Atlético de Rafaela Leonardo Godoy le dio la victoria al Pincha 1 a 0 en Santa Cruz de la Sierra frente a Oriente Petrolero por el Grupo C.

En Tigre, que perdió 2 a 0 ante San Pablo como local en el Grupo D, fueron titulares los rafaelinos Lucas Blondel y Lorenzo Colidio. En tanto, en el triunfo de Newell's en Chile ante Audax Italiano por 1 a 0 fue suplente el lateral rafaelino Angelo Martino.

Quien sí fue titular, como en certamen de la Liga Profesional, fue el marcador central Felipe Sánchez en la derrota de Gimnasia de La Plata por 1 a 0 en su reducto ante Universitario de Perú, por el Grupo G.