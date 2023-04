Críticas del campo al nuevo dólar soja

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El dirigente Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), cuestionó la nueva edición del dólar soja que lanzó el Gobierno al señalar que se trata de una medida "absolutamente recaudatoria que no va en beneficio del productor".

"En las ediciones anteriores del dólar soja se generaban desequilibrios porque quedaban afuera productores que ya habían vendido. Pero esta nueva versión complica aún más, porque estamos con una gran cantidad de productores que están en emergencia y no tienen soja", se quejó el dirigente.

Achetoni señaló que también hay "productores ganaderos, tamberos e incluso los de economías regionales, que están en emergencia o desastre agropecuario, a los cuales un tipo de cambio diferencial para la soja les provoca distorsiones".

El titular de la FAA consideró además que la decisión oficial beneficia principalmente a los acopiadores y a los exportadores, aunque reconoció que "a todo productor que tenga soja de primera le puede servir, pero a aquellos que tengan poca soja los complica enormemente, porque los insumos van a aumentar".

"Por eso, nosotros estamos demandando un salvataje para todos los productores que están en emergencia o desastre", enfatizó y, a la vez, evaluó que los tipos de cambio diferenciales, como el dólar soja, "generan desequilibrios", por lo cual reclamó achicar la brecha cambiaria.

En este marco, Achetoni dijo que con el nuevo dólar soja "se va a premiar a algunos sectores de la exportación, pero cuando haya que importar, el Gobierno no va tener disponibilidad de dólares".

La entidad tiene previsto realizar una movilización hacia el Congreso de la Nación y el Ministerio de Economía para reclamar por un "salvataje" para los productores afectados por la sequía.



DE CONINAGRO

Por su parte, Elbio Laucirica, el presidente de Coninagro, consideró que el dólar diferencial para la actividad agropecuaria es una "medida parcial y transitoria que no sirve" para beneficiar a los productores.

"Las medidas parciales y transitorias no sirven. Necesitamos políticas perdurables que aborden los problemas que tenemos y necesitamos también un dólar que nos permita comercializar", sostuvo el dirigente.

Laucirica sostuvo que "una de las situaciones que más nos está afectando en la actualidad es la brecha cambiaria, porque genera inestabilidad. El precio del dólar oficial está a la mitad del precio del blue. Y cuando compramos insumos no pagamos con dólar oficial".

El titular de Coninagro indicó además que la actividad agropecuaria necesita "un solo dólar, pero en el país hay atraso cambiario, hay inflación y los precios del mercado interno son muy distintos a los que recibe el productor".