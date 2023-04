En el último año hubo 6 homicidios en Rafaela y otros 6 en el distrito judicial

A partir de las 10.30 de la mañana de ayer, la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Necochea 443 de esta ciudad, ofreció a la consideración pública la presentación del último "Informe Anual de Gestión 2023"; un balance y repaso de lo actuado en el último año calendario por el organismo que nuclea a los fiscales penales provinciales en esta Quinta Circunscripción Judicial.

Como anualmente lo hace el MPA desde su puesta en funcionamiento el 10 de febrero de 2014, la exposición estuvo a cargo del fiscal Regional de Rafaela, Diego Fernando Vigo, en lo que fue su última presentación del informe, ya que el 20 de abril próximo Vigo deberá dejar su cargo al reemplazante que la Asamblea Legislativa decida, por haber caducado su período al frente del organismo judicial. Hasta este momento el pliego favorecido por el gobernador Perotti es el de Orlando Toniolo, hasta ahora defensor público en Reconquista.

Volviendo a la presentación local, se pusieron sobre la mesa datos estadísticos referidos a la creación de legajos de investigación, cantidad de audiencias imputativas, medidas cautelares, órdenes de allanamiento solicitadas y libradas, declaraciones en Cámara Gesell, acusaciones y juicios orales, condenas, suspensiones de juicio a prueba (“probation”), homicidios/femicidios, estadísticas locales de violencia de género, familiar y sexual, uso de los recursos otorgados y administración financiera regional, entre otros tópicos abordados.

Estuvieron presentes en la oportunidad el senador provincial Alcides Calvo, autoridades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) como el director Martín Gianni, las fiscales Gabriela Lema y Fabiana Bertero, el fiscal Guillermo Loyola y medios de comunicación.

A continuación abordaremos datos estadísticos de homicidios/femicidios, y posteriormente un extracto de lo dicho por el fiscal Regional Diego Vigo, quien repitiendo más de una vez “este es mi último informe”, se lo observó un tanto emocionado al dejar esta gestión comenzada con gran esfuerzo y dedicación desde que fue designado en marzo de 2017.



HOMICIDIOS

Y FEMICIDIOS

En el período abril 2022 / marzo 2023, se registró en el ámbito de la Fiscalía Regional Nº 5, el comienzo de la investigación de 12 hechos calificados inicialmente como homicidios/femicidios dolosos, contabilizando 12 víctimas.

De estas, 6 corresponden al ámbito de la Unidad Fiscal Rafaela, 4 al ámbito de la Unidad Fiscal San Cristóbal y 2 al ámbito de la Unidad Fiscal Tostado.

El estado de las causas indica que en 9 de los casos se encuentra privada de la libertad al menos una persona, en 1 de los casos se logró individualizar el autor y se encuentra vigente una orden de detención, en 1 de los casos se obtuvo la condena del imputado, y en 1 de los casos se encuentra aún en investigación sin que se haya individualizado al momento, el autor del mismo.

De este modo, es posible afirmar que, en 11 de los 12 casos ocurridos en el período informado (92%), se individualizó al autor de los hechos.

Por otra parte, en 2 de estos 12 casos, fue víctima una mujer (17%) y en ambos se encuentra individualizado el autor del hecho.

En cuanto a la progresión se puede decir que desde el 10 de febrero de 2014 -fecha en que se inició el nuevo sistema de enjuiciamiento penal- hasta el 31 de marzo de 2023 se iniciaron en el ámbito de la Fiscalía Regional Nº 5 149 investigaciones por hechos calificados inicialmente como homicidios/femicidios.

En 141 de estos casos, es decir en un 95%, se logró individualizar al menos a uno de los autores (se utiliza el término individualización en aquellos casos en los que el fiscal señala a una persona como autor del hecho, independientemente de que aún no se haya logrado una condena en el caso, por ejemplo por hallarse a la espera de la realización de un juicio oral).



PALABRAS DEL FISCAL

SALIENTE DIEGO VIGO

Inició diciendo Vigo, “este es un informe de gestión que tiene la peculiaridad de ser mi último informe, así que pretendo hacer también una especie de balance de lo que fue la gestión de la Fiscalía Regional Nº 5 a mi cargo”.

En ese balance Vigo destacó los siguientes aspectos.

* “El balance es que se ha hecho una gestión propendiendo a la persecución penal estratégica, esto es a la especialización, a la persecución que vaya detrás de los fenómenos delictivos con una lógica desburocratizada y con mentalidades en fiscales que asuman la detección de casos o patrones delictivos que permitan armar equipos de trabajo flexibles, que es lo que se impone hoy en un sistema acusatorio”.

* “Los fiscales acá presentes han integrado equipos flexibles de investigaciones que han tenido un altísimo impacto en la función de prevención, neutralizando violencias altamente lesivas, cometidas por organizaciones criminales. Fiscales que han asumido la responsabilidad de torcer en la medida de las posibilidades la selectividad penal, investigando el crimen organizado de los delitos de cuello blanco que tienen directo impacto en la inseguridad ciudadana y que implican necesariamente la detección y visibilización de las cifras de corrupción por parte de funcionarios del Estado”.

* Respecto a lo adelantado ayer por LA OPINIÓN bajo el título, «Abrirán en Rafaela nueva sede de la Agencia de Control Policial», Vigo expresó que, “Yo celebro, así traccionamos con la Fiscalía Regional, que la Agencia de Control Policial (ACP) inaugure una sede acá en Rafaela, para que puedan trabajar con los fiscales. Creo que es el camino indicado para tener una eficacia no sólo en las investigaciones de los hechos delictivos sino para impactar positivamente en la no reiteración delictiva, que es lo que más preocupa a los vecinos, que quizás no relacionan el crimen organizado y la corrupción con la violencia cotidiana que se da en los barrios”.

* “No podemos dejar de destacar la preocupación que ha significado la actuación coordinada con la Justicia Federal, que entendemos es deficitaria en su respuesta condicionada por el ceño legal. Es fundamental que la Justicia Federal vaya a la reforma procesal hacia un sistema acusatorio. Entiendo que los órganos políticos de los distintos poderes de la provincia están en sintonía y lo han planteado a la Nación. La provincia de Santa Fe necesita un sistema federal acusatorio con mentalidades operativas que estén en sintonía con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación”.

* “No es novedad como impacta la narcocriminalidad en los hechos de alta violencia lesiva y este es un desafío para el Estado en el corto, mediano, y largo plazo”.

* “Voy a cerrar insistiendo en que la Fiscalía Regional Nº 5 cuente con por lo menos tres nuevos fiscales […] Los fiscales ahora están trabajando a destajo. Están los fiscales que juraron como jueces [Nicolás Stegmayer y Gustavo Bumaguín] y como el caso de la Dra. Angela Capitanio que se acogió a la jubilación. El desafío es que se mantenga la mentalidad del trabajo en equipo, desburocratizado”.

* “Cierro con dos mensajes para las próximas autoridades: la Fiscalía Regional Nº 5 requiere una Cámara Gesell en Tostado; y que se trabaje con mejor coordinación con la Justicia Federal para abordar la complejidad de los hechos delictivos. Esto excede las capacidades operativas de la Provincia”.