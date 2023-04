Ale Ambort consolida su precandidatura a senador

Alejandro Ambort, presidente de la comuna de Susana y precandidato a senador provincial por el departamento Castellanos, participó esta semana de un encuentro con la prensa de la región junto al presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Pablo Farías y el diputado Pablo Pinotti.

En la oportunidad, Ambort resaltó la presencia de ambos dirigentes: “es la manera en que nos estamos preparando para tomar este desafío: estar en el territorio, en la calle y en diálogo permanente con los presidentes y presidentas de comunas, con los representantes de las instituciones y con los vecinos. Cuando se tiene la posibilidad de charlar cara a cara con el vecino, uno conoce en primera persona sus principales demandas y preocupaciones. En los ejidos urbanos más grandes fundamentalmente tienen que ver con la seguridad. Pero también estamos en una situación económica muy compleja que abarca a todas las localidades, las más grandes y las más chicas. Es una realidad diaria muy complicada para la gente. Lo más importante es saber que el desafío que uno toma, lo debe hacer conociendo esa preocupación y el contexto en el que estamos. Hay que apuntar a la manera en que el Estado debe cumplir su rol de brindar oportunidades a la gente. Un Estado que pueda estar ahí a disposición. No hablo de soluciones mágicas, sí de acompañar y generarle a la gente posibilidades verdaderas y concretas de poder apostar, desarrollarse, sostenerse y crecer. Que encuentren en sus representantes siempre una posibilidad para salir adelante. Para eso nos preparamos y me preparo, para poner todas mis ganas de trabajar y mi compromiso al servicio de cada vecino del Departamento”

A su turno, Farías se refirió a la precandidatura de Alejandro Ambort: “es un mérito también de él. No sólo ha sabido gestionar en Susana. Recorre las localidades del departamento. Muchos lo conocen por su actividad como periodista. Tiene mucho para ofrecer”, sintetizó.



“NOS UNE RESOLVER

LOS PROBLEMAS”

Al ser consultado sobre el rol del Socialismo para las próximas elecciones, Pablo Farías destacó “tenemos para aportar una larga experiencia de gestión, nuestras convicciones, nuestras características. Vamos a tener nuestros candidatos propios en todas las categorías seguramente en todas las localidades. Vamos a tener protagonismo porque tenemos candidatos muy competitivos”.

Para la conformación del frente de frentes “hemos trabajado en conjunto un documento cuyo contenido hemos acordado entre todas las fuerzas. Pronto se va a conocer. Será nuestra base común para llevar adelante en el próximo gobierno, independientemente de los resultados de las elecciones primarias. Evidentemente cada fuerza tiene su identidad. Y los que tenemos la oportunidad de construir un programa consolidado con experiencia de gestión, lo vamos a llevar adelante no sólo en las primarias. Es lo que aportamos como frente. Tenemos muchas expectativas. Hay un entendimiento de cuáles son los principales problemas que tiene la provincia que hay que resolver en el próximo gobierno. Nos une resolver los problemas”.