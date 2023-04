Bajó el dólar blue y cerró a $392

El dólar blue volvió a caer ayer, a $392 en la punta vendedora, y los tipos de cambio financieros frenaron la suba, tras alcanzar récords nominales, mientras que el Banco Central siguió vendiendo divisas. La divisa paralela había bajado en las primeras horas de la rueda hasta los $391 y, tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el "dólar agro", el blue repuntó, a un peso por debajo de la cotización de la jornada anterior.

Las medidas anunciadas extienden la estrategia de un tipo de cambio diferencial para la soja y sus derivados a $300, vigente entre el 8 de abril y el 31 de mayo, y para economías regionales hasta el 30 de agosto.

En la Bolsa porteña los dólares financieros frenaron su escalada alcista y bajaron tras marcar varios récords. El contado con liquidación retrocedió hasta los $408,69, y la brecha con el oficial se ubica en el 93,4%, mientras que el MEP o Bolsa se depreció a $398,75, con un spread con el oficial del 88,7%.

Los tipos de cambio financieros cayeron tras subir durante cinco jornadas consecutivas y marcar récords nominales intradiarios.

El Banco Central (BCRA) sumó más de 20 ruedas vendiendo divisas y terminó con ventas por US$ 110 millones para atender las necesidades del mercado. En la primer semana de abril que culminó ayer sus operaciones la autoridad monetaria sumó ventas por US$ 418 millones y lleva acumulado en el año US$ 3.396 millones de saldo negativo.

El dólar Qatar avanzó hasta los $436,98 y el turista o tarjeta para consumos con tarjetas en el exterior de hasta US$ 300 por mes, subió hasta los $382,36.

El Ahorro o solidario, que incluye la carga impositiva subió hasta los $360,51 y el mayorista escaló hasta los $211,30 para la venta. En el Banco Nación el billete oficial se comercializó a $218,50, mientras que el promedio de los bancos privados de la city porteña llegó a $218,77. (NA)