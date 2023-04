Para Estévez, el dólar soja es otro "parche"

El diputado nacional del socialismo, Enrique Estévez Boero, habló este miércoles tras el anuncio hecho por el Ministerio de Economía de la Nación sobre las nuevas medidas. “La economía del país no se resuelve con parches todos los meses”, aseguró y remarcó que “el gobierno, una vez más, busca atacar la coyuntura pero no termina resolviendo ninguna de las cuestiones de fondo que golpean diariamente al bolsillo de todos los argentinos”.

“El dólar soja es un parche más de corto plazo que no resuelve los problemas macro que viene atravesando el campo, sólo los posterga, y lo que es muy grave, es que incentiva la concentración económica perjudicando a los pequeños y medianos productores”, destacó el legislador nacional.

Asimismo, Estévez subrayó que “la medida anunciada por el ministro Massa es un nuevo manotazo de ahogado del gobierno, porque le pega a todos aquellos productores que ya no tienen granos pero que tienen que pagar sus alquileres de arrendamiento, además de pagar los insumos y fertilizantes utilizados en la última campaña”. En ese marco, agregó que “esos costos van a aumentar a la par que aumenta el precio a través de este dólar soja, perjudicándolos para volver a sembrar o producir”.

Por tal motivo, el diputado nacional exigió “una convocatoria inmediata para sostener el tejido productivo de pequeños y medianos productores que a lo largo y ancho del país genera producción, empleo y arraigo en los territorios”.

“La estabilización macroeconómica no puede hacerse sobre las espaldas de los pequeños y medianos productores mediante un sistema impositivo fuertemente regresivo donde pagan los mismos impuestos los pequeños que los grandes. No genera sustentabilidad social, ni económica, ni ambiental”, completó.

Por otro lado, Estévez alertó sobre la necesidad de garantizar la permanencia de pequeños y medianos productores en la actividad: “Si no tenemos más pequeños y medianos productores que puedan sobrevivir esta sequía histórica -que lleva tres años consecutivos producto del fenómeno de La Niña-, el impacto de las caídas de los pequeños va a derivar en una mayor concentración en la tierra, y en toda una menor inversión en las ciudades, ya que la rentabilidad de la actividad impacta en la construcción, el comercio, y otros rubros que son sensibles a la situación del campo. La cadena de pago está en peligro, y por eso, necesitamos que reaccionen el gobierno nacional y provincial, en este momento de crisis”.

“Una vez más, la vetusta política estatal de asistencia en la emergencia llegó tarde y mal. Esta vez, los que tendrán que pagar las consecuencias de las malas políticas del gobierno serán los productores que tienen que enfrentar deudas por las cosechas perdidas y buscar financiamiento para volver a sembrar”, concluyó el diputado nacional.