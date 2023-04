Ganó Estudiantes, perdió Gimnasia

¡Triunfazo de Estudiantes! Le ganó 1-0 a Oriente Petrolero en el debut de los dirigidos por Eduardo Domínguez en la Copa Sudamericana 2023. El partido, por la primera fecha del Grupo C, se desarrolló en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Bolivia y el Pincha venció gracias al gol del ex Atlético de Rafaela, Leonardo Godoy pese a tener un hombre menos y, un tramo, con 9.



PERDIÓ GIMNASIA. Gimnasia perdió con Universitario de Perú, en su debut en la Copa Sudamericana 2023. El Lobo no pudo ante el conjunto peruano tras un penal que Alexander Nasim Succar Cañote no desperdició y ganar en el Bosque. .El conjunto dirigido por Sebastián Romero no tuvo un buen comienzo en el torneo continental después un partido que se desarrolló anoche en el estadio Juan Carmelo Zerillo con pocas llegadas de gran peligrosidad de parte de ambos equipos.



HURACÁN RECIBE A GUARANÍ. Huracán, que suma cuatro derrotas en fila, recibirá hoy a Guaraní, de Paraguay, en el marco de la primera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana. El partido se disputará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje del peruano Kevin Ortega y transmisión de ESPN, Star+ y Directv Sports.



TIGRE ANTE SAN PABLO. Tigre recibirá hoy a San Pablo, de Brasil, por el Grupo D de la Copa Sudamericana 2023, en un cruce rodeado de un clima tenso a causa del antecedente de violencia protagonizado por ambos clubes en la final de la edición 2012 del torneo, cuando el plantel argentino fue agredido en el vestuario y se retiró del partido en Brasil. El partido se jugará mañana desde las 21 en el estadio José Dellagiovanna, en la localidad bonaerense de Victoria, será televisado por DirecTV y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.