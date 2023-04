Pidieron eximir de la Tasa a personas con discapacidad que pagan plan de viviendas

El concejal Lisandro Mársico y la secretaria del bloque del PDP en el Concejo, Carla Boidi, presentaron un proyecto mediante el cual solicita al Ejecutivo que exima del pago de la Tasa General de Inmuebles a las personas con discapacidad que se encuentren abonando cuotas de planes de viviendas.

“La idea del proyecto que se ingresó al Concejo Municipal y sobre el que estuvimos trabajando, consiste en que quienes vienen abonando la cuota todos los meses y se encuentran al día, puedan acceder a una exención de la Tasa General de Inmuebles, aunque todavía no hayan finalizado el plan de pagos”, explicó Carla Boidi.

“El Artículo 64º de la Ordenanza Tributaria Nº 5337 establece exenciones al pago de la Tasa General de Inmuebles. El punto “f” instituye como exención a los inmuebles de personas con discapacidad, sus padres, tutores o curadores y siempre que configuren requisitos como ser que cualquiera de éstos sea titular dominial y/o usufructuario de un único inmueble y/o adjudicatario de un único plan inmobiliario nacional, provincial y/o municipal pero que deberá haber cancelado la totalidad de las cuotas del plan de que se trate, pero no pueden acceder al beneficio sino cancelaron todas la cuotas”, informó Mársico.

“Quienes poseen planes inmobiliarios cualquiera sea el nivel de estado concedente, por lo general, son a largo plazo, con cuotas que hay que abonar durante muchos años y resulta razonable que puedan acceder a la exención las familias que se encuentran al día con su cuota”, sostuvo el edil demoprogresista.

“El estado de cuotas pagas se puede obtener solicitándolo a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, mediante un correo electrónico, la iniciativa contempla la posibilidad de que cada mes de noviembre de cada año, sea ingresado al municipio el Libre Deuda, para para mantener la exención solicitada. Quienes así no lo realizaren, no accederán a este beneficio o se les interrumpirá el mismo”, concluyó Boidi.