“Salud para todos” es el tema elegido por la OMS en el día Mundial de la Salud

Los países del mundo se unieron en 1948 y fundaron la Organización Mundial de la Salud (OMS) para promover la salud, preservar la seguridad del mundo y servir a los vulnerables, de modo que todas las personas puedan alcanzar el más alto grado de salud y bienestar. Este año, en el que se celebra el 75º aniversario de la OMS, es una ocasión en la que se puede recordar los éxitos de la salud pública que han mejorado la calidad de vida durante las últimas siete décadas, y también una oportunidad de motivar la acción para hacer frente a los retos sanitarios de hoy y de mañana, según lo expresa la página web del organismo mundial.

En relación a este tema, en Santa Fe se determinó durante el último tiempo la faltante de profesionales de la salud, sobre todo en pediatría, cuestión que preocupa y mucho. Hay médicos que no quieren hacer guardias, y otros que optaron por especialidades más rentables. La demanda supera al personal existente para la atención de niños y lo peor es lo que va a venir en los próximos años si no hay un cambio radical en esta situación. En cuanto a Rafaela, la situación no es ajena. Por los magros honorarios no se opta por esta especialidad, y se genera un serio problema por desborde de trabajo.

Y a nivel mundial, los desafíos también son muchos. Precisamente, la OMS insta a los países a que tomen medidas urgentes para proteger, apoyar y ampliar el personal de salud como prioridad estratégica. "Es necesario dar prioridad a las inversiones en educación, competencias y empleos decentes en el ámbito de la salud con el fin de atender la demanda creciente de atención de salud y evitar el déficit previsto de 10 millones de trabajadores de la salud para 2030, principalmente en los países de ingreso bajo y mediano", se expresa en su sitio.

En relación a esto, justamente del 3 al 5 de este mes, la OMS llevó a cabo en Suiza el 5° Foro Mundial sobre Recursos Humanos para la Salud, que reunió a profesionales del ámbito de la salud y a responsables de formular políticas públicas, bajo el lema "Proteger y salvaguardar al personal de salud y asistencial e invertir en él".

"Tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos, pero también mucho trabajo por delante para hacer realidad nuestra aspiración fundacional: el grado máximo de salud que se pueda lograr para todas las personas. Seguimos enfrentándonos a inequidades abismales en el acceso a los servicios de salud, a deficiencias enormes en las defensas mundiales contra las emergencias sanitarias, y a amenazas derivadas de productos perjudiciales para la salud y de la crisis climática. Solo podemos combatir estos desafíos mundiales con la cooperación mundial", expresó recientemente el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.



DATOS DE AMÉRICA

Según datos brindados por la Organización Panamericana de la Salud -Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas- en promedio, alrededor de una tercera parte de las personas en los países americanos (29,3%) reportaron no buscar atención en salud cuando lo necesitaron debido a múltiples barreras de acceso. El 17,2% atribuyó su decisión a barreras organizativas (ej. largos tiempos de espera, horas de atención inadecuadas, requisitos administrativos engorrosos), las barreras financieras fueron reportadas en el 15,1% de los casos, la disponibilidad inadecuada de recursos (ej. falta personal de salud, medicamentos e insumos) en el 8,4% de los casos, y las barreras geográficas en el 5,4% de los casos.



SALUD, TESORO INVALUABLE

Nuestro bienestar físico y mental es fundamental para poder desarrollar plenamente nuestras actividades, hacerle frente al estrés de la vida diaria, ser productivos en el ámbito laboral y personal, y con ello contribuir positivamente en la sociedad.

Por tal motivo, es fundamental priorizar nuestra salud y definir acciones que contribuyan a mantenernos saludables tanto en el aspecto mental como físico.

A continuación, algunos consejos para lograr la salud integral:

+ Alimentarse de forma saludable y balanceada, incluyendo en la dieta frutas y verduras

+ Mantenerse hidratado durante todo el día

+ Realizar ejercicio físico como mínimo 30 minutos al día

+ Cuidar la higiene personal diaria

+Tener un horario de sueño establecido

+ Mantener un entorno afectivo saludable

+ Organizar el tiempo para evitar situaciones de estrés

+ Dar tiempo para uno mismo practicando actividades que nos agradan