Se realizó el primer curso de RCP y primeros auxilios del año en la ciudad

La Municipalidad de Rafaela realizó este miércoles, en las instalaciones del Cine Belgrano de nuestra ciudad, el primer curso y capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios. El intendente Luis Castellano, quien participó de la apertura destacó que "si bien es un curso que el Municipio viene dando desde hace más de 10 años, nos sorprendió la cantidad de gente que se anotó en esta oportunidad. Ochocientas cincuenta personas ingresaron a la página de la municipalidad, se anotaron y le dijeron sí a este curso de RCP. La verdad que estoy sorprendido para bien que tanta gente quiera venir a aprender o bien a refrescar sus conocimientos para lo que y en definitiva, es un acto de amor. Porque uno lo está haciendo por otro, uno viene a prepararse para una emergencia que le puede pasar a un familiar, a un amigo, a un conocido. Eso es un acto solidario, de amor al prójimo, y eso me enorgullece de la comunidad que hoy me toca conducir”.

Pablo Petinatti, profesional a cargo del curso, manifestó tener sensaciones de alegría en concordancia con lo expresado por el Intendente. “Es una alegría de ver que tanta gente quiera involucrarse y que tenga la decisión de actuar. A nivel nacional, con la nueva ley de RCP. Son cursos con mucha demanda, pero no sé en qué otra ciudad sucede una convocatoria así. Comenzamos haciendo estos cursos en vecinales, en escuelas, con grupos reducidos y ahora necesitamos grandes espacios como el del cine para hacerlos”. “Vamos a seguir trabajando con instituciones, con clubes y con escuelas, pero está bueno esto masivo para que mayor cantidad de gente reciba los contenidos”.



¿QUÉ DICEN LAS ESTADÍSTICAS?

Petinatti mencionó que “según las estadísticas, en nuestro país 40.000 personas mueren por año por muerte súbita. En estas dos horas de duración del curso 8 personas van a morir por causas cardíacas y en la mayoría de los casos las personas que están a su alrededor no saben cómo actuar, y por eso la tasa de mortalidad es tan alta. Rafaela es un polo educativo, deportivo, comercial, industrial, tiene un movimiento tan grande que no escapa a las estadísticas nacionales”.

“Las estadísticas también dicen que todos vamos a presenciar alguna emergencia, muchos ya fueron testigos y a otros les va a pasar. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿Estamos preparados para actuar?". También dicen las estadísticas que quienes sufren las emergencias son un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero del club o de gimnasio, entonces no puedo dejarlo y tengo que actuar. Creo que la gente tomó conciencia de esto y por eso se acerca a los cursos”, agregó el profesional. La plataforma del curso contó con un módulo de Prevención, uno de RCP y uno de atragantamiento, complementado con actividades de primeros auxilios y prácticas. Esta nueva edición del curso fue abierta a todo público. Para inscribirse se utilizó la modalidad on line, ingresando a www.rafaela.gob.ar y donde los participantes ingresaron sus datos para luego recibir el certificado de asistencia correspondiente.